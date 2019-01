Heimische Volksbank will 30.000 Euro an Vereine verteilen

Preis an Ehrenamtliche für pfiffige Ideen und Konzepte / Bewerbung bis 15. Mai

+ © Eiber Die Vorstandssprecher Norbert Kaufmann (links) und Karl-Michael Dommes stellten das Preisverfahren vor. © Eiber

Lüdenscheid - An große Erfolge soll man anknüpfen. Nach dieser Devise verfährt die Volksbank in Südwestfalen und legt den Preis für Ehrenamt, Ideen, Verantwortung und Engagement in der Region, kurz „Eiver“, nach 2017 nun zum zweiten Mal auf.