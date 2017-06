„Stay or go“ in den Startlöchern

+ © Rudewig Das Team freut sich auf viele kreative Ideen der Jugendlichen aus Lüdenscheid. © Rudewig

Lüdenscheid - Ob nun ein ganz bestimmter Stuhl in der Küche, die Wipptiere auf dem Kinderspielplatz hinterm Haus, die Tribüne des Lieblingsvereins oder das Mäuerchen in der hinteren Ecke des Schulhofes – jeder hat irgendwo seinen Lieblingsplatz. Das Selfie an eben diesem Lieblingsplatz wird zur Eintrittskarte für Workshops, die es in den nächsten Monaten in sich haben.