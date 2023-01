Die Helden der Heimat kommen zurück in den MK

Von: Björn Othlinghaus

Christian Breddermann, im Bild mit seinem Duo-Partner Klaus Sonnabend (rechts), organisiert das Heimathelden-Konzert. © Othlinghaus

Wann – das steht jetzt fest. Wo – noch nicht: Für all jene, die Tickets für die „Heimathelden – Post Corona Edition“ gekauft haben, hat das Warten ein Ende. Veranstalter Christian Breddermann hat den Konzerttermin festgelegt. Wo die Heimathelden singen, das hängt noch an allerlei Formalitäten.

Lüdenscheid – Während der Corona-Pandemie fanden sich viele Künstler sowie Selbstständige und Branchen, die mittel- oder unmittelbar in die Durchführung von Veranstaltungen involviert sind, in einer existenzbedrohenden Situation wieder, weil keine kulturellen Angebote mehr stattfinden durften.



Christian Breddermann, selbst als Künstler und Gastronom tätig, hatte in dieser Zeit die Idee zur „Heimathelden – Post Corona Edition“. Fans guter Livemusik konnten Tickets kaufen für eine Musikveranstaltung mit heimischen Künstlern – an einem unbestimmten Zeitpunkt und an einem unbestimmten Ort nach dem Ende der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Beschränkungen.

„Wir werden das Event auf jeden Fall erst dann stattfinden lassen, wenn keine wesentlichen Corona-Hygieneregeln mehr beachtet werden müssen“, stellte Breddermann noch während der Pandemie in den Raum. Während der letzten sechs Jahre zeichnete er bereits verantwortlich für die Konzertreihe „Heimathelden“.

Die Musikfans aus dem Kreisgebiet machten Gebrauch von der Idee, die Künstler zu unterstützen: Das durch den Ticketverkauf eingenommene Geld wurde akut Menschen aus der Künstlerszene und der Veranstaltungsbranche als Teil der Überbrückung ihrer finanziellen Engpässe zur Verfügung gestellt. So konnten sich die Fans der Heimathelden nicht nur auf ein tolles Konzert freuen, sondern erwarben auch das gute Gefühl, Menschen aus der Region in Krisenzeiten finanziell unterstützt zu haben.



Bis auf einige Ausnahmen haben die meisten der angekündigten Künstlerinnen und Künstler für den jetzt anberaumten Termin zugesagt.



Das bekannte Duo Honig-Mut ist ebenfalls mit dabei. © Othlinghaus

„Das Konzert mit vielen heimischen Künstlerinnen und Künstlern findet am Samstag, 18. März, ab 19 Uhr statt“, erklärt Veranstalter Christian Breddermann. Und weiter: „Lediglich die Location für das Event kann ich derzeit noch nicht nennen, da die Formalitäten hierfür noch nicht ganz abgeschlossen sind und wir noch auf ,grünes Licht’ der zuständigen Behörden warten.“ Sobald der Veranstaltungsort feststeht, wird er bekannt gegeben.



Einer der ursprünglich angekündigten Musiker ist zwischenzeitlich in die Schweiz umgezogen, ein anderer befindet sich auf einer langen Auslandsreise.

Mit Blick auf die Künstler an diesem Abend haben sich naturgemäß einige Änderungen ergeben. „Einer der ursprünglich angekündigten Musiker ist zwischenzeitlich in die Schweiz umgezogen, ein anderer befindet sich auf einer langen Auslandsreise, und ein weiterer ist für diesen Tag schon seit längerer Zeit anderweitig gebucht“, erklärt der Veranstalter.



Die Bands und Musiker Auf der Bühne stehen werden nach derzeitigem Stand folgende heimische Bands und Künstler: die Duos Breddermann und Ich & Du, Björn Nonnweiler, Honigmut, Ohne Yoko, Ampersand, der Lüdenscheider Bürgermeister und Musiker Sebastian Wagemeyer sowie Hanno Grundmann als Moderator. Für die Technik zeichnet Nicolas Leitgeb von „Sound of Centuries“ verantwortlich. Darüber hinaus werden Nanni und Jürgen von Nanni’s Kirchhahn in die Verpflegung vor und hinter der Bühne involviert sein.

Doch die allermeisten der bereits anlässlich des Ticketverkaufs angekündigten Künstlerinnen und Künstler sowie sonstige Mitwirkende werden bei der „Heimathelden - Post Corona Edition“ dabei sein. All jene, die Tickets für die Veranstaltung besitzen, können sich somit über ein hochwertiges Livemusik-Programm mit heimischen Künstlerinnen und Künstlern freuen und sich den Samstag, 18. März, schon einmal im Terminkalender vormerken.



Auch wird es in Kürze für diejenigen, die bisher noch keine Tickets besitzen, unter heimathelden.live die Möglichkeit geben, noch Karten für das Konzert zu erwerben.