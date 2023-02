Helden der Heimat in einer Staubsaugerhalle im MK

Ich & Du alias Christian Breddermann (links) und Klaus Sonnabend spielen mit beim Heimathelden-Konzert. © Agentur

Die Location für die „Heimathelden - Post Corona Edition 2023“ steht fest. Das Konzert mit einer Vielzahl an heimischen Künstlern am Samstag, 18. März, ab 19 Uhr wird in der Staubsaugerhalle von Best CarWash, Grebbecker Weg 2, stattfinden.

Lüdenscheid – Während der Corona-Pandemie fanden sich viele Künstler sowie Selbstständige und Branchen in einer existenzbedrohenden Situation wieder, weil keine kulturellen Angebote mehr stattfinden konnten.

Christian Breddermann, selbst als Künstler und Gastronom tätig, rief damals die „Heimathelden - Post Corona Edition“ ins Leben. Fans konnten Tickets erwerben für eine Musikveranstaltung mit heimischen Künstlern, die für einen zunächst nicht festgelegten Zeitpunkt nach dem Ende der Corona-Pandemie angesetzt war.



Das durch den Ticketverkauf eingenommene Geld wurde dann Menschen aus der Szene als Teil der Überbrückung ihrer finanziellen Engpässe zur Verfügung gestellt. Somit konnten sich Fans nicht nur auf ein Konzert freuen, sondern erwarben auch das gute Gefühl, Menschen aus der Region in Krisenzeiten finanziell unterstützt zu haben.



Mit dabei ist auch das Duo Honigmut. © AK

Jetzt wirft die Post-Corona- Edition ihre nicht mehr allzu langen Schatten voraus: Bis auf einige Ausnahmen haben die meisten Künstler zugesagt. Dennoch haben sich naturgemäß einige Änderungen ergeben. „Einer der ursprünglich angekündigten Musiker ist zwischenzeitlich in die Schweiz umgezogen, ein anderer befindet sich auf einer langen Auslandsreise, und ein weiterer ist für diesen Tag schon seit längerer Zeit anderweitig gebucht“, erklärt der Veranstalter.



Doch die allermeisten werden bei der „Heimathelden - Post Corona Edition“ dabei sein. Nicht nur jene, die bereits Tickets für die „Heimathelden - Post Corona Edition“ erworben haben, können das Event besuchen. Wer noch keine Tickets besitzt, aber dennoch dabei sein möchte, hat auch jetzt noch die Möglichkeit, sich Karten zu sichern.



Tickets sichern Wer noch Eintrittskarten für die Heimathelden - Post Corona Edition – sie kosten jeweils 30 Euro – benötigt, kann diese im Internet unter der Adresse heimathelden.live oder bei Best CarWash, Grebbecker Weg 2, erwerben. Darüber hinaus hat das Klein Oho im Lüdenscheider Stern-Center noch ein Kontingent an Tickets vorrätig.

Auf der Bühne werden nach derzeitigem Stand folgende Bands und Künstler stehen: die Duos Breddermann und Ich & Du, Björn Nonnweiler, Honigmut, Ohne Yoko, Ampersand, der Lüdenscheider Bürgermeister und Musiker Sebastian Wagemeyer sowie Hanno Grundmann als Moderator.



Für die Technik zeichnet Nicolas Leitgeb vom Lüdenscheider Unternehmen „Sound of Centuries“ verantwortlich. Darüber hinaus werden Nanni und Jürgen von „Nanni’s Kirchhahn“ in die Verpflegung vor und hinter der Bühne involviert sein.