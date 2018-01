Heimathelden laden ein zum Konzert

Lüdenscheid - Die Heimathelden kommen zurück nach Lüdenscheid, junge Musiker und Bands aus der Region, die schon zum dritten Mal ein gemeinsames Konzert veranstalten, das sich demzufolge „Heimathelden 3.0“ nennt.

Am Samstag, 20. Januar, werden die Helden im Dahlmann-Saal erwartet. Die Eintrittskarten für das Konzert „Heimathelden 2.0“ waren vor Jahresfrist in rasanter Geschwindigkeit ausverkauft. Auf einen ähnlichen Erfolg hofft Konzert-Organisator Christian Breddermann auch für die „3.0“-Auflage an der Grabenstraße.

Auf der Bühne steht an diesem Abend die Formation Ampersand mit Frontfrau Julia Späinghaus. Das Publikum darf sich auf ein breites Repertoire von Welthits in neuem Gewand freuen.

Musikalisch mit an Bord ist die Lüdenscheider Formation Sonnabend mit deutschsprachigem Soul-Pop, Poesie aus dem Leben und Musik zum Zurücklehnen, präsentiert von der Band um Frontmann Klaus Sonnabend. 2018 soll das dritte Studioalbum erscheinen.

+ Das Duo Breddermann steht auf der Heimathelden-Bühne. © Othlinghaus Für weitere musikalische Vielfalt in dieser Nacht sorgt der aus Sierra Leone stammende deutsche Sänger und Rapper Daniel Koroma. Er wird begleitet von seiner Band Jinruh. „Kraftvoll, präzise und eine wahre Bereicherung für die regionale Musikszene“, heißt es in der Einladung zum Konzert.

Die vierten Musiker in der Runde der Heimathelden sind Erkan Besirlioglu (Gitarre und Gesang) und Christian Breddermann (Percussion und Gesang), als Duo Breddermann inzwischen im gesamten Bundesgebiet unterwegs. Moderiert wird die Veranstaltung von dem DJ und Produzenten Marc Kiss aus Herscheid, der auch bei der After-Show-Party auflegt. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung läuft auf Hochtouren. Die Tickets kosten 12,50 Euro plus Gebühr im LN-Ticketshop an der Schillerstraße oder direkt bei Dahlmann.