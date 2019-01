Heimathelden 4.0. bei Dahlmann

Sängerin Julia Späinghaus, hier mit ihrer Band Ampersand, gehört von Beginn an zu den Heimathelden.

Lüdenscheid – Die Heimathelden sind ein Garant für ein volles Haus im Dahlmann-Saal: Am Samstag, 19. Januar, ab 20 Uhr findet die inzwischen vierte Auflage der Erfolgsveranstaltung mit Künstlern aus der Region statt. Vier Acts haben ihre Teilnahme zugesagt: die Band Ampersand, das Duo Breddermann feat. Members of John Porno Band, die Coverband Ohne Yoko und Zauberer Timothy Thomson.

Jazz- und Soul-Sängerin Julia Späinghaus ist von Beginn an bei den Heimathelden- Konzerten dabei. Bei Heimathelden 2.0 präsentierte sie erstmals ihre Band Ampersand. Die fünf Bandmitglieder haben ihre musikalischen Wurzeln in unterschiedlichen Genres, sodass sich das Publikum auf ein breites Repertoire von Welthits in neuem Gewand freuen kann.

Das Unplugged-Duo Breddermann spielt sich bereits seit 2012 querbeet durch die Geschichte des Rock und Pop. Bei Heimathelden 4.0 gibt es erstmals ein „Bredderman Upgrade“: Daniel Hartkopf und Ivo Rissone, Teile der John Porno Band aus Lüdenscheid, werden das Akustikduo zu einer kompletten Band vervollständigen.

Die vier Jungs und zwei Mädels der Coverband ohne Yoko wagen stets den Spagat zwischen der Musik der 70er und den Charts der Gegenwart. Seit 2004 spielen sie deutschlandweit unzählige Gigs auf großen oder kleinen Bühnen.

Erstmals in der Reihe der Heimathelden werden nicht nur Musiker auftreten: Der Lüdenscheider Magier Timothy Thompson will auf „zauberhafte“ Art und Weise durch das Programm führen und dafür sorgen, dass die Besucher ihren Augen nicht trauen werden. Und für alle, die nach diesem Programm noch nicht genug haben, gibt es im Anschluss eine Aftershow-Party im Dahlmann-Saal.

Tickets

Karten gibt es im Vorverkauf für 12,50 Euro zuzüglich Gebühr bei Dahlmann, im LN-Ticketshop oder bei Klein Oho! im Stern-Center in Lüdenscheid.