Heilpraktikerin eröffnet neue Praxis im MK

Lüdenscheid - Jutta Herberg ist Heilpraktikerin und Osteopathin - ihre eigene Praxis hat sie nun im Märkischen Kreis eröffnet.

Als zertifizierte Osteopathin und Heilpraktikerin bietet Jutta Herberg seit Dezember verschiedene Behandlungsmethoden in ihrer Praxis an der Lösenbacher Straße 15 an.

Dazu gehören neben der Osteopathie unter anderem auch Neuraltherapie, Naturheilkunde und Amerikanische Chiropraktik. Termine können direkt bei Jutta Herberg vereinbart werden.

Die Behandlungsdauer beträgt etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Da sie voll zertifiziert ist, sei auch eine Abrechnung mit der Krankenkasse möglich – je nach deren Leistungen.