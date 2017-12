Heider für Weg mit der SPD

Dr. Matthias Heider: „Derzeit erleben wir in Berlin ein negatives Gedränge, weil keiner so recht bei der Regierungsbildung mitmachen will.“

Lüdenscheid - Jamaika, Groko, Koko, Minderheitsregierung oder Neuwahlen – in Berlin und anderswo wird über viele Möglichkeiten diskutiert, wie es mit der Regierungsbildung weitergehen kann und soll. Für den CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Matthias Heider gibt es jetzt nur einen Weg: Union und SPD müssen zusammenfinden.

Dabei bedauert der Lüdenscheider Abgeordnete das Scheitern der Jamaika-Gespräche. „Eine solche Koalition wäre auf Bundesebene sicher interessant geworden und hätte dem verkrusteten Parteienspiel neue Impulse geben können.“ Aber leider seien die Gespräche an der FDP gescheitert. Als „maximal flexibel“ bewertet Heider hingegen den Kurs der Grünen. Bei den komplexen Themen Asylverfahren, Abschiebezentren und Einwanderungsgesetz habe es Einigkeit gegeben – „zu meiner großen Überraschung“.

Jetzt aber sollten die Parteien nach vorne und nicht länger in den Rückspiegel schauen, fordert der Christdemokrat. „Denn wir haben die Schallmauer durchbrochen. So lange haben wir noch nie auf eine Regierungsbildung gewartet.“

An die Adresse der Sozialdemokraten richtet Heider, der neuer Sprecher der christdemokratischen Abgeordneten in Südwestfalen ist, den Appell, jetzt gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. „Wir haben in den vergangenen Jahren ordentlich zusammengearbeitet. Zwar hat es manchmal etwas geknirscht, aber das hat sich nicht negativ bemerkbar gemacht.“

Im Übrigen werde eine neue gemeinsame Regierung weit weg vom Anspruch einer großen Koalition sein. „Wir kommen zusammen gerade einmal auf 53,4 Prozent. Das reicht für eine normale Koalition und nicht mehr.“ Für die Gespräche mit der SPD gebe es eine „gute Ausgangsposition“, wenn sie nicht mit Maximalforderungen wie einem Systemwechsel in der Krankenversicherung blockiert werde. Dabei gebe es zum Beispiel mit der Frage einer künftigen Energieversorgung wesentlich wichtigere Dinge zu entscheiden. Noch stelle die Braunkohle ein Drittel der Lieferungen. „Wenn dieser Energieträger zurückgefahren werden soll, benötigen wir Perspektiven für die betroffenen Regionen.“

Weil solche und viele andere Sachthemen zur Beratung anstehen, werden im Januar die Bundestagsausschüsse nach den bisherigen Zuschnitten der Ministerien gebildet. „Wir müssen arbeitsfähig werden“, lautet das vorweihnachtliche Credo.

„Auf Sicht“ werde es auch zu Erneuerungen in der CDU kommen – strukturell, organisatorisch und personell. „Mit meinem eigenen Wahlergebnis bin ich zufrieden, mit dem der Partei nicht.“ Die Aufarbeitung erfolge nicht kurzfristig, erklärt Heider, „aber wir müssen uns über die eigene Zukunft Gedanken machen.“

Derzeit stehe die Regierungsbildung im Vordergrund. Eine Minderheitsregierung ist für den südwestfälischen Unions-Sprecher das letzte Modell. „Das Suchen nach Mehrheiten würde dem Zufall Tür und Tor öffnen, was schädlich wäre für die Demokratie. Gemeinsam mit der SPD können wir Stabilität, Verantwortungsbewusstsein und wirtschaftliche Stärke gewährleisten.“