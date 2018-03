Heidemarie Grünert berät seit fünf Jahren Blinde und Sehbehinderte

Lüdenscheid - „Grünert – meine Schnauze kennt man hier“: Seit fünf Jahren führt Heidemarie Grünert die Beratungsstelle Blickpunkt Auge in der Lünsche Apotheke.

Als ausgebildete Rehabilitationslehrerin für Blinde und Sehbehinderte unterstützt sie Betroffene in diversen Lebenssituationen und steht ihnen beratend zur Seite. Zudem fungiert sie als eine Art Vermittlungshilfe.

Eigentlich ist Heidemarie Grünert mit über 70 Jahren schon länger in Rente. „Ich war früher Grundschullehrerin“, sagt sie. Seit 1996 lebt sie in Lüdenscheid. „Ich habe damals Arbeit gesucht und kam in das Blindenerholungsheim. Das war mein erster Kontakt.“

Daraufhin absolvierte Grünert die Ausbildung und arbeitete sich ehrenamtlich immer weiter ein. „Ich habe das nie bereut, das war ein guter Schritt.“

„Krebskranke bekommen eine Reha“

Eine Eingliederungshilfe für Blinde und Sehbehinderte werde in Deutschland grundsätzlich nicht ausreichend unterstützt, betont sie: „Jeder Krebskranke bekommt eine Reha – für Sehbehinderte gibt es kaum so etwas.“ Dabei stünden die Betroffenen vor großen Herausforderungen: „Wir entscheiden nicht, wer Blindengeld bekommt“, sagt Grünert. „Aber wir helfen den Leuten, die entsprechenden Anträge auszufüllen und klären sie über ihre Ansprüche und Hilfsmittel für den Alltag auf.“

Die Gespräche seien sehr unterschiedlich: Einige suchten nur eine kurze Beratung, andere „öffnen sich mir hier im geschützten Raum erst richtig“, erzählt Grünert. Sie sei dann häufig der erste Kontakt, und über sie gelangten die Betroffenen dann an den Blinden- und Sehbehindertenverein, mit dem sie zusammenarbeitet.

Betroffene sollen Betroffene unterstützen

„Eigentlich soll es darum gehen, dass Betroffene Betroffene beraten und unterstützen“, sagt sie. Ihre weitreichenden Kenntnisse seien für den Verein aber von großem Nutzen, außerdem könne sie den großen Verwaltungsaufwand besser bewältigen: „Wir kommen zu ihr, wenn wir etwas nicht wissen und Unterstützung brauchen“, sagt Josef Küppers als Vorsitzender des Vereins. „Das ist wirklich eine große Hilfe.“

Mehr als 50 Mitglieder habe der Verein mittlerweile. Viele gelangten über die Beratung dorthin. „Einige schreckt der Name erst mal ab“, sagt Grünert. Doch eine Sehbehinderung bedeute noch lange nicht, blind zu sein – zu Schwierigkeiten und einer Umstellung im Alltag führe sie dennoch.

"Das verstehen die Leute nicht"

„Menschen mit RP (Anmerkung: Retinitis Pigmentosa, eine Art Tunnelblick, bei dem nur ein kleiner Sehrest im Zentrum übrig bleibt) zum Beispiel: Sie brauchen oft Hilfe, um in den Bus einzusteigen, lassen sich von anderen Leuten helfen – im Bus selbst sitzen sie dann da und lesen die Zeitung. Das verstehen die Leute nicht.“

Ein weiterer wichtiger Faktor seien die Partner: „Wie biete ich einen Stuhl richtig an und begleite meinen Partner, ohne ihn ständig zu schubsen oder anreden zu müssen? Das sind Punkte, die wichtig sind – vor allem Frauen wollen ihre Männer oft viel zu sehr betüddeln.“

Nachfolge für Beratung gesucht

Mittlerweile umfasst Grünerts Kartei knapp 100 Menschen, die ihre Beratung in Lüdenscheid in Anspruch nehmen. Der Altersschnitt liege bei etwa 60 Jahren – doch auch Jüngere suchten sie manchmal auf und müssten ihr Leben aufgrund einer Sehbehinderung plötzlich umkrempeln. Dennoch: „Die meisten Leute gehen glücklich hier raus, weil wir ihnen helfen können.“

Damit das so bleibt, sucht Heidemarie Grünert langfristig eine Nachfolge für Blickpunkt Auge: „Ich bin über 70 Jahre alt und suche jemanden, den ich einarbeiten kann.“ Für den Verein und alle anderen soll die Beratung auch in den nächsten Jahren eine Anlaufstelle für Fragen und Hilfestellung bleiben.