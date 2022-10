Hegering nach Schafriss in Lüdenscheid: „Der Wolf verliert die Scheu“

Von: Leon Malte Cilsik

Der Wolf sei mittlerweile ein derartiges Politikum, dass laut den Hegerings-Mitgliedern Gewaltandrohungen selbst bei sachlichen Diskussionen Normalität seien. © Boris Roessler / DPA

Die Rückkehr des Wolfs polarisiert schon seit Jahren, mehrere Sichtungen im Märkischen Kreis – darunter der jüngst vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) bestätigte Nutztierriss am Stillebeul (wir berichteten) – machen die Debatte auch interessant für die Lüdenscheider, darunter besonders die Landwirte und nicht zuletzt den Hegering.

Lüdenscheid – Zwei Mitglieder des Hegerings Lüdenscheid beziehen klar Stellung: Wie positionieren sich die lokalen Jäger zur Forderung des Deutschen Jagdverbands (DJV), den Wolf ins Bundesjagdgesetz aufzunehmen? Sehen sie auch vor Ort bereits Handlungsbedarf, nicht nur, aber gerade vor dem Hintergrund der getöteten Schafe in Lüdenscheid?



Vorab: Beide befragten Hegering-Mitglieder baten um Anonymität, das Thema Wolf sei mittlerweile ein derartiges Politikum, dass Gewaltandrohungen selbst bei sachlichen Diskussionen traurige Normalität geworden seien. Eines machen beide aber gleich zu Gesprächsbeginn deutlich: Der Lüdenscheider Hegering unterstützt die DJV-Forderung nach einer Aufnahme des Wolfs in das Bundesjagdgesetz zu 100 Prozent, dies gelte auch für dann denkbar werdende Populationsgrenzen.



Deutschlandweit soll es bis zu 2000 Wölfe geben

„Deutschland ist eine einzige große Kulturlandschaft. Das bedeutet nicht, dass in dieser kein Platz für den Wolf ist, nur ist dieser eben begrenzt.“ Die Mitglieder führen den Vergleich mit Schweden an, wo dies noch anders sei. Es stehen sich knapp 358 000 Quadratkilometer und 83,24 Millionen Einwohner (Deutschland) und gut 528 000 Quadratkilometer und 10,35 Millionen Einwohner (Schweden, beides Stand 2020) gegenüber. „In Deutschland haben wir aktuell 1500 bis 2000 Wölfe, in Schweden sind es rund 400. Und dort soll die Populationsgröße halbiert werden.“ Hintergrund sei, dass in Schweden eine optimale Erhaltungsgröße erreicht sei – mehr sollen es nicht werden. „Und das ist kein Einzelfall, Deutschland ist eines der wenigen Länder, das den Wolf noch nicht ins Jagdrecht aufgenommen hat. Das halten wir langfristig für einen fatalen Fehler.“

Drastisch steigende Entschädigungszahlungen an die Landwirte und eine trotzdem immer weniger attraktive Nutztierhaltung seien naheliegende Argumente – doch weisen die Hegering-Mitglieder auch auf ein weiteres Problem hin: „Der Wolf ist hochintelligent und lernt, dass er sich vor dem Menschen nicht zu fürchten braucht. Er verliert die Scheu.“ Dies wiederum führe zu immer wahrscheinlicher werdenden Mensch-Wolf-Begegnungen, die im Beisein von Hunden auch „unschön ausgehen“ können.



Zwei bis drei Wölfe in der Region wären völlig in Ordnung

In Lüdenscheid sei das aber noch Zukunftsmusik: „Im Märkischen Kreis ist die Situation wie in ganz NRW noch gut tragbar, selbst zwei bis drei Wölfe, die regelmäßig durch die Region streifen, wären völlig in Ordnung. Bloß mehr sollten es nicht werden.“ Vor diesem Hintergrund bestehe aus Sicht des Hegerings auch für die lokalen Landwirte noch kein akuter Handlungsbedarf – erst wenn ein oder gar mehrere Wölfe hier dauerhaft ein Territorium beanspruchen würden, könne sich dies ändern. Das sei zwar durchaus denkbar, immerhin gebe es der Lebensraum her, es sei aber eben noch nicht bestätigt. „Und angesichts der Kosten etwaiger Herdenschutzmaßnahmen, sei es nun durch Elektrozäune oder Herdenschutzhunde, sollte ein solcher Schritt auch gut überlegt sein.“



Doch was würde sich ändern, wenn der Wolf ins Bundesjagdgesetz aufgenommen wird? „Zunächst einmal wohl nicht viel“, heißt es vonseiten des Hegerings, „der Wolf würde wahrscheinlich eine ganzjährige Schonzeit bekommen.“ Doch seien dann zumindest Ausnahmegenehmigungen einfacher zu erwirken, um „Problemwölfe“ schießen zu dürfen oder beispielsweise schwer verwundete Tiere zu erlösen. Denn auch letzteres ist Jägern, beispielsweise bei einem schweren Autounfall, bislang untersagt.



Ein finales Argument führen die befragten Jäger noch an: „Rot- und Damwild, eine der Hauptnahrungsquellen der Wölfe, hat in Deutschland sogenannte Verbreitungsbezirke. Für das Rotwild ist beispielsweise festgeschrieben, dass es auf maximal 25 Prozent der Landesfläche vorkommen darf. Die übrigen 75 Prozent müssen gesetzlich freigehalten werden. Wenn sich die Beutetiere nicht frei bewegen dürfen, wieso gilt das für das Raubtier Wolf nicht?“, fragen die Lüdenscheider Jäger.