Jungjäger erhalten ihren Jägerschlag

Nach dem Jägerschlag hielten die Jungjäger ihren Jägerbrief stolz in Händen.

Lüdenscheid - Nach bestandener Prüfung nahm der Hegering am Freitag seine Jungjäger auf dem Schießstand Spielwigge mit dem Jägerschlag im Kreise der Jägerschaft auf.

In einer feierlichen Zeremonie, die auf altes Brauchtum zurückgeht, nahm Hegeringleiterin Dorothea Zeppke-Sors den Jungjägern das Gelöbnis ab, stets auf die Waidgerechtigkeit und die Jäger-ehre zu achten. Ausbilder und Familienangehörige nahmen bei herrlichem Frühlingswetter an der Veranstaltung, die musikalisch vom Bläsercorps umrahmt wurde, teil.

Als Hegeringleiter sei der Jägerschlag für sie immer einer der schönsten Tage im Jagdjahr, betonte Dorothea Zeppke-Sors bei der Begrüßung der großen Runde, die sich zum feierlichen Anlass am Schießstand eingefunden hatte.



„Sie haben das sogenannte ‘Grüne Abitur’ geschafft“, lobte sie. „Sie können sehr stolz sein.“ Auf das umfangreiche Wissen, das sich die Jungjäger aneignen mussten, um die Prüfung zu bestehen, ging sie ein. „Vieles von dem Gelernten werden Sie vergessen, ganz viel kommt hinzu.“ Je mehr Wissen vorhanden sei, desto mehr könne neues Wissen andocken. „Je mehr Erfahrung Sie sammeln, desto tiefer werden Sie sich verbinden mit der Natur.“



Das Faszinierende bei der Jagd sei die Teilhabe am großen Ganzen, der Beitrag des Jägers zu einem gesunden Wildbestand, dem Erhalt der Wälder, dem Verhindern von Schäden in der Landwirtschaft und der Ausbreitung von Seuchen wie der Afrikanischen Schweinepest. Dem großen Ganzen zu dienen und fair gegenüber dem Wild, den anderen Jägern und Nichtjägern zu sein, mahnte sie an.



Im vergangenen September hatten die Jungjäger ihre umfangreiche Ausbildung begonnen und im April mit der bestandenen Prüfung abgeschlossen.



Ihre Jägerbriefe erhielten am Freitag Sascha Wellnowski, Sabrina Wellnowski, Detlef Quinkert, Andre Rothämel, Anna Lena Dichter, Thomas Schlingloff, Frank Britscho, Elke Hüttker, Thorsten Hüttker, Matthias Ohle, Anja Scheveling, Jan Bernhofen, Sven-Jan Bittner und Jürgen Linnepe. Darüber hinaus legten Michael Glittenberg, Thorsten Müller, Dominik Nierhoff, Gernot Rescher und Steven Roß für den Jägerbrief das feierliche Gelöbnis ab.