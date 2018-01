Heftige Schlägereien mit mindestens einem schwer Verletzten am Wochenende

In einigen Fällen von Mordversuchen etc. haben Videokameras an Bahnhöfen und in Zügen allerdings vielerorts (Köln, Berlin usw.) die Fahndung nach den Tätern erleichtert und wohl auch erst möglich gemacht. Früher hätte man dort am Sternplatz sicher keine Videoüberwachung gewünscht und ich war auch dagegen. Inzwischen häufen sich dort jedoch Schlägereien mit zum Teil erheblich Verletzten.