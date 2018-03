Velvet Viper spielt bei Dahlmann

Lüdenscheid - Einen musikalischen Leckerbissen können die Metal-Fans aus dem Märkischen Kreis für den 6. April erwarten. Ex-Zed Yago-Frontfrau Jutta Weinhold präsentiert ihre neuformierte Band Velvet Viper mit ihrer neuen CD „Respice Finem“ im Dahlmann-Saal. Dieses Konzert im Sauerland betrachtet Jutta Weinhold neben einem Konzert in Hamburg im März als offizielle CD-Präsentation – mit Autogrammstunde und Foto-Shooting für die Fans.

Wie schon bei dem Konzert mit Bonfire hat Jürgen Wigginghaus (Dahlmann) seine alten Beziehungen aus der Metal Hammer-Zeit spielen lassen, um diesen außergewöhnlichen Auftritt nach Lüdenscheid zu holen 1985 gründete Jutta Weinhold Zed Yago mit einer Musik und einem Konzept, das sich vom gängigen Rock ‘n roll-Fließband absetzen sollte. Daraus entstand „Dramatic Metal“ mit Texten aus Literatur, Poesie, Mythologie und Fantasy. Es kam zu zwei ZY Produktionen – „From over yonder“ und „Pilgrimage“.

Später gründete Jutta Weinhold Velvet Viper, die bis 2002 diverse CDs veröffentlichten. Danach widmete sich die Sängerin anderen Projekten. 2016/17 war die Zeit gekommen, die Band Velvet Viper wieder zum Leben zu erwecken. Mit Gitarrist Holger Marx wurden elf Songs komponiert und von Kai Hansen (Gamma Ray, Helloween), produziert.

Musikalisch ist erneut klassischer Heavy Metal mit unkonventionellen Extras angesagt. Tickets für das Velvet Viper-Konzert bei Dahlmann, das um 21 Uhr beginnt, kosten im Vorverkauf 20 Euro plus Vorverkaufsgebühr und sind erhältlich in Lüdenscheid im LN-Ticketshop und bei Dahlmann an der Grabenstraße sowie in den Geschäftsstellen des MZV-Verlages in Plettenberg, Werdohl, Altena und Meinerzhagen und überregional über www.rerservix.de und CTS/eventim. Karten können auch über info@gaststaette-dahlmann.de reserviert werden. Über Dahlmann können auch im beschränktem Umfang Hotelzimmer gebucht werden.