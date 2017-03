Muttererde für die Waldbühne

Der STL lieferte im Stadtpark frische Erde für die Waldbühne an.

Lüdenscheid - Herausgeputzt wird derzeit die Waldbühne im Stadtpark, bevor sie wieder für das kulturelle Leben freigegeben wird. Nachdem die Terrassierungen für die „Sitzreihen“ leicht abgesackt waren und zudem begrenzendes Holz allmählich der Witterung nachgegeben hatte, ging es nun um Renovierungsmaßnahmen.

Das Holz, das das Erdreich absichert, wurde teilweise erneuert, frische Erde vom STL angeliefert. Mitarbeiter des STL und eines Integrationsbetriebes sorgten mit frischem Mutterboden für gleichmäßiges Niveau auf den Rängen der Waldbühne. Wie Jürgen Quest, Gründungsmitglied des Vereins „Waldbühne“, angab, müsse jetzt die frische Erde nur noch etwas verdichtet und schon bald Rasen nachgesät werden.

Das frische Grün sollte schnell anwachsen und auch schon einige Strapazen aushalten: Am 23. und 24. Juni wird das N.N. Theater Neue Volksbühne Köln auf der Waldbühne das Stück „Luther“ aufführen. Entstanden ist es in Kooperation mit der evangelischen Kirche im Rheinland und dem N.N. Theater nach dem Buch von George Isherwood und der Musik von Bernd Kaftan. Regie führt Gregor Höppner.

Nach zwei Tagen Theater auf der Waldbühne wird es am 25. Juni noch mehr Betrieb geben: Das Stadtparkfest steht an. Bereits hinter dem Hotel Mercure geht es mit Grillwürsten und Waffeln los. Ein Umweltmarkt wird bei diesem von der Agenda Stadtpark ausgerichteten Fest mit integriert. Die Fotofreunde des Märkischen Kreises werden ihre Exponate zum großen Teil auf Leinen, die zwischen Bäume gespannt sind, präsentieren. Wie es hieß, werde sich auch der Kreativkreis Kirchplatz beteiligen. Jürgen Quest, auch in der Agenda Stadtpark aktiv, wies auf einen „Kinderzirkus“ hin. Die Lüdenscheider Band „iJazz“ spielt zum Stadtparkfest auf. Unter den Chören, die zu hören sein werden, ist auch der von Maidi Langebartels dirigierte „Medardus-Chor“.