Hausaufgabe für Lehrer im MK: Jerusalema tanzen

Das gesamte Kollegium der RSR hat sich an der Aufzeichnung der Jerusalema-Challenge beteiligt.

Die Jerusalema-Challenge ist in den vergangenen Monaten zu einem viralen Hit geworden. Auch die Richard-Schirrmann-Realschule hat nun den Tanz aufgenommen, um „in Zeiten vieler schlechter Nachrichten, etwas Freude zu verbreiten“, wie die 1. Konrektorin Maren Schwarzelmüller sagt.

Lüdenscheid – Nach Gesprächen im Kollegium seien sich die Lehrer einig gewesen, sich selbst Hausaufgaben zu geben und den Tanz im eigenen Wohnzimmer einzustudieren. „Wir haben ein Youtube-Video an alle Lehrer geschickt und die haben dann zu Hause geübt“, sagt Schwarzelmüller. Doch es war Eile geboten. „Wir hatten nur einen Tag, um den Tanz zu lernen, denn der Lockdown stand kurz bevor“, erinnert sich die Konrektorin. Also trafen sich alle Lehrer in der Sporthalle der RSR und nahmen das Video nach nur einem Tag Vorbereitungszeit auf.

„Es haben alle mitgezogen und ich glaube, es hat ihnen auch Spaß gemacht“, freut sich Schwarzelmüller über die das Engagement des gesamten Kollegiums.