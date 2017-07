Irina Streuer tritt in Praxis von Dirk Schmitz-Beuting ein

Hausärztliche Nachfolge geregelt

+ © Eiber © Eiber

Lüdenscheid - Für Dr. Dirk Schmitz-Beuting war es ein glücklicher Zufall, für Dr. Irina Streuer ein Traum seit Studienzeiten: Am Montag tritt sie in die Praxis an der Hohfuhrstraße 30 ein und wird damit die hausärztliche Versorgung fortsetzen.