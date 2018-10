Haus Hellersen wird erweitert

Lüdenscheid - Haus Hellersen steht vor einer beachtlichen Großinvestition. Auf dem Gelände soll ein neues Gebäude für 38 Plätze im Pflegebereich entstehen. Das Finanzvolumen beträgt insgesamt fünf Millionen Euro. Die Grundsteinlegung ist für den 31. Oktober geplant, die Fertigstellung für September nächsten Jahres.

Mit dem Projekt werde die Vorgabe des Gesetzgebers erfüllt, wonach 80 Prozent der angebotenen Plätze in Einzelzimmern vorgehalten werden müssen. Über das Konzept von Haus Hellersen, das zur Wessel Gruppe mit Sitz in Gelsenkirchen gehört, informierten Geschäftsführer Michael Poschmann und Heimleiter Holger Bursian.

Die Einrichtung ist zwar ein zusammenhängender Komplex, gliedert sich aber in zwei Bereiche. Die Pflegeabteilung (112 Plätze) versorgt psychisch kranke und geistig behinderte Menschen. In der Betreuung (129 Plätze), die die geforderte 80-Prozent-Quote bei der Einzelunterbringung bereits erfüllt, werden Menschen mit geistigen, seelischen, körperlichen und Mehrfachbehinderungen in unterschiedlichen Wohnformen unterstützt. „Es geht nicht allein um die Unterbringung, sondern um die Förderung hin zu einem selbstständigen Leben für die Zeit nach Hellersen“, hebt Poschmann das Ziel des Hauses hervor.

Mit dem „SternenZelt“ an der oberen Wilhelmstraße würde den dort untergebrachten, maximal 28 Bewohnern eine betreute Wohnform angeboten, die sie näher ans städtische Treiben heranführe. „Wir wollen den Menschen so eine stärkere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, sie aber mit maximaler Unterstützung auch nicht überfordern“, erläutert Bursian das Konzept. „Die Anbindung ans Haupthaus mit seinen unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten bleibt immer gewährleistet.“

Die gesundheitliche Biografie der Menschen erfordere ganz unterschiedliche Hilfestellungen, so Bursian. Dazu komme in der Pflege eine Alterspanne von durchschnittlich 35 bis 75 Jahren. Der überwiegende Teil der Hilfebedürftigen sei aber keineswegs bettlägerig, sondern mobil.

Im Betreuungsbereich werde das „familiäre Umfeld“ und die Versorgungssicherheit im Fall einer Pflegebedürftigkeit geschätzt. „Einige Bewohner sind schon seit Jahrzehnten bei uns.“

Den Abbau der Zwei-Bett-Zimmer müsse man aus therapeutischer Sicht allerdings auch kritisch hinterfragen, machte Michael Poschmann deutlich. „Ich sehe die gesetzgeberische Vorgabe mit gemischten Gefühlen. Denn die Zweiergemeinschaften funktionieren in unserem Haus sehr gut. Da haben sich im Laufe der Zeit viele Freundschaften entwickelt. Deshalb sind nicht alle Bewohner von dem Vorhaben angetan und begeistert.“