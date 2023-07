Haus Hellersen bleibt bewohnbar: Zigarette Auslöser für den Zimmerbrand

Haus Hellersen bleibt bewohnbar: Zigarette Auslöser für Zimmerbrand

Von: Thomas Machatzke

Teilen

In einem Zimmer im Haus Hellersen in Lüdenscheid war am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Nach dem Schreck gab es am Montag Entwarnung. Die Klinik bleibt bewohnbar. Die Mitarbeiter und Bewohner sind gesundheitlich nicht zu Schaden gekommen. © Cedric Nougrigat

Das Haus Hellersen bleibt bewohnbar, es hat nach dem Zimmerbrand des Sonntags auch keinen Personenschaden gegeben. Ursache für den Brand soll eine Zigarette gewesen sein.

Lüdenscheid – Als das Zimmer ausgebrannt, der Schreck verflogen und die Dinge im Haus Hellersen sortiert waren, gab es am Montag in mehrerer Hinsicht Entwarnung: War am Sonntag nach dem Zimmerbrand in der Einrichtung, die ein Zentrum für Psychiatrische Pflege und Betreuung der Gelsenkirchener Wessel-Gruppe im Lüdenscheider Süden ist, noch von zwölf Schwerverletzten ausgegangen worden und zudem davon, dass die Klinik damit erst einmal unbewohnbar sei, so bestätigte sich all dies am Montag nicht. Dafür verdichten sich die Zeichen, dass der Brand durch eine Zigarette ausgelöst wurde.



„Zwölf Menschen – acht Bewohner und vier Mitarbeiter – sind mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Das hat sich aber in allen Fällen nicht bestätigt, alle sind bereits gesund zurück. Es hat keinen Personenschaden gegeben“, erklärte Marc Poschmann, Geschäftsführer der Wessel-Gruppe, am Montagmittag. Zudem stellte er fest, dass zwar das eine Zimmer im Obergeschoss im Wohngebäude D komplett ausgebrannt sei. Die Bewohner indes aus diesem Wohnbereich, in dem im Regelfall 44 Plätze vorhanden sind, hatten am Sonntagabend noch auf andere Zimmer der Einrichtung verteilt werden können. Am Montag wurden die Nachbarzimmer (auch in der Etage darüber) stark belüftet und zudem grundgereinigt, sodass Poschmann davon ausging, dass mit Ausnahme des ausgebrannten Zimmers schon bald alle Zimmer wieder nutzbar sein werden.



Poschmann war am Sonntag selbst „Teil der Alarmkette“ gewesen. Der Brand war nach der Meldung der Brandmeldeanlage um 16.40 Uhr ausgebrochen. Fünf Löschzüge der Feuerwehr waren danach sehr schnell vor Ort gewesen, um den Brand zu löschen. Auch beim Team der Einrichtung griff der Notfallplan für diesen Fall. Marc Poschmann zum Beispiel reiste selbst direkt aus Gelsenkirchen an. Mitarbeiter und Geschäftsführung waren vor Ort und kümmerten sich um die Bewohner. Die waren in Teilen, so berichtete es die Feuerwehr am Montag, nicht eben einsichtig, was die Situation anging. Teilweise versuchten die Bewohner, trotz des Brandes angesichts des heraufgezogenen Unwetters ins Gebäude zurückzukehren. „Das ist irrational“, sagt Lüdenscheids Feuerwehrchef Christopher Rehnert, „aber mit Hilfe der Polizei hat es gut geklappt, die Situation im Griff zu behalten.“



Haus Hellersen bleibt bewohnbar: Zigarette Auslöser für den Zimmerbrand

Rehnert betonte bei seiner Bilanz den hohen Wert der Brandfrüherkennung durch die installierte Brandmeldeanlage. „Die interne Hausalamierung hat funktioniert, die Polizei war auch schnell vor Ort, so konnte eine schnelle Evakuierung dieses Bereichs stattfinden“, sagt Rehnert, „das alles hat dazu beigetragen, dass es am Ende recht glimpflich verlaufen ist. So ein Fall ist zwar immer schlimm, aber es hat diesmal top funktioniert.“



Marc Poschmann lobte im Nachgang die „tolle Arbeit“ der Feuerwehr in höchsten Tönen. Gegen 21 Uhr endete der Einsatz der Feuerwehr vor Ort. Die Polizei dagegen übergab die Untersuchungen am Montagmorgen der Kripo. Schadenshöhe? Brandursache? „Es gibt noch nichts Konkretes. Es wird noch in alle Richtungen ermittelt“, stellte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Montagnachmittag auf Anfrage fest. Marc Poschmann gab sich weniger zurückhaltend. „Es scheint im Moment so, dass ein Bewohner im Zimmer unerlaubt geraucht hat und so der Brand ausgebrochen ist“, stellte Poschmann fest.



Was am Sonntag indes in ganz weiter Ferne schien, das ist nun eingetroffen im Haus Hellersen: Es herrscht wieder relative Normalität. Die Dinge werden geordnet, die Bewohner kehren nach und nach in ihre Zimmer zurück. Es hat gebrannt, das ist schlimm, aber es ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Das ist gut.



„Es hat sich gezeigt, wie wichtig eine Brandfrüherkennung ist“, bilanzierte Christopher Rehnert, „wenn wir auf den Einsatz zurückblicken, gibt es immer etwas, was man noch besser machen könnte. Aber alle wichtigen Abläufe haben am Sonntag sehr gut funktioniert.“