Hauptschule stabilisiert sich

Das größte Plus bei den Anmeldungen von Fünftklässlern verzeichnete die Theodor-Heuss-Realschule.Foto: Othlinghaus

Lüdenscheid - Lüdenscheid verfügt über eine gut aufgestellte Schullandschaft im Bereich der weiterführenden Schulen. Das zeigen die aktuellen Anmeldzahlen:

Thomas Lammers kennt das Gefühl schon vom letzten Jahr, als die Hauptschule Stadtpark entgegen der Erwartungen 18 Anmeldungen verbuchte: „In diesem Jahr sind es 22 und ich bin richtig froh.“ Damit stabilisiert sich die Hauptschule als Schulform.

„Gut gerüstet“, sieht sich Daniela Schröder, Leiterin der Richard-Schirrmann-Realschule. 82 Anmeldungen gingen bis Freitagabend ein, vergleichbar mit dem Jahr zuvor. „Wir können gut damit leben.“ Als positiv empfinde sie es, dass viele Eltern den Grundschulempfehlungen gefolgt seien.

Christian Langs-Blöink, Chefin der Theodor-Heuss-Realschule, kann und will sich ebenfalls nicht beklagen, im Gegenteil: „104 Anmeldungen sind wirklich gut.“ Immerhin gut 24 mehr als im vergangenen Jahr, aber: „Gemeinsam sind wir stark. Das Gesamtergebnis zählt und zeigt, dass die Realschule in Lüdenscheid als Schulform sehr gut da steht.“

Einen „glücklichen Schulleiter“ trafen die LN an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule an. „Das gesamte Team freut sich über 150 Anmeldungen. Hinzu kommen 73 für die Oberstufe. Darauf können wir sehr stolz sein, zumal die Zahlen in den vergangenen Jahren immer auf einem konstant hohen Niveau waren“, sagt Schulleiter Frank Bisterfeld.

„Total glücklich“ zeigte sich auch Sebastian Wagemeyer, Leiter des Zeppelin-Gymnasiums. Mit 89 Anmeldungen – hinzu kommen 13 für die Oberstufe – verzeichnete das Zepp gegenüber dem Vorjahr ein Plus von knapp 20. „Das zeigt, dass die Arbeit an unserer Schule geschätzt wird.“

Ein Plus in ähnlicher Höhe vermeldete auch Dieter Utsch, Leiter des Bergstadt-Gymnasiums: 97 Anmeldungen gegenüber 80 in 2016 und 18 Schüler für die Oberstufe. „Damit bin ich sehr zufrieden. Es zeigt, dass wir auf unserem Infotag viele Eltern von unseren Angeboten überzeugen konnten.“

Michaela Knaupe, Leiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, verzeichnete nach den Anmeldetagen diesmal 69 Anmeldungen ehemaliger Grundschulkinder. 2016 waren es noch 91. „Das bewegt sich immer in Wellen“, meinte sie. „Ich bin durchaus zufrieden mit dem Ergebnis.“