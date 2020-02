Ein Hauch von Weltuntergang: "Ende Gelände" in Lüdenscheid

+ © Schmidt Warben für einen Ausstieg aus der Wachstumsgesellschaft: Udo Hase und Melanie Schmidt-Krobok, Klimaaktivisten der Bewegung „Ende Gelände“. © Schmidt

Lüdenscheid - Zwischenzeitlich hing ein Hauch von Weltuntergangsstimmung in der Luft. Das lag am Vortrag von Udo Hase. Der frühere Lüdenscheider, der mittlerweile in Duisburg lebt und arbeitet, war jüngst – zusammen mit seiner Mitstreiterin Melanie Schmidt-Krobok – im Linken Zentrum an der Knapper Straße zu Gast.