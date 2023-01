Hartkopf-Brüder und Ivo Rissone sind wieder da

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Die Hartkopf-Brüder und Ivo Rissone sind zurück auf der Bühne. Am 4. Februar spielen die Musiker im Stock. © Manthey

Nach zwei krankheitsbedingten Absagen der nächste Versuch: Im Stock an der Knapper Straße will die John-Porno-Band das erste offizielle Konzert geben.

Lüdenscheid - Nach der Auflösung im Oktober 2019 hat sich die Band wieder formiert und nutzt den Stock gerade als Proberaum. „Dabei ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Sie sind nach wie vor laut, bunt und gut und covern sich wieder quer durch alle Musikrichtungen der letzten Jahrzehnte, mit Ambitionen, das vielseitige Repertoire ständig zu erweitern“, sagt Gastgeber Oliver Straub.

Das Trio ist keine Top-40-Coverband, sondern tendiert eher dazu, eine wilde Mischung aus Hits, Hymnen, und Songs zu präsentieren, „die viel zu wenig im Radio gespielt werden, obwohl sie es verdient hätten“, heißt es vonseiten des Veranstalters.

Das außergewöhnliche Zusammenspiel, der dreistimmige Gesang und die Ideen, die der Interpretation einiger Songs dienen, als Trio in der Besetzung Gitarre, Bass und Schlagzeug seien das etablierte Markenzeichen der Brüder Markus und Daniel Hartkopf sowie Ivo Rissone.

Geplant ist auch wieder der Auftritt von Gastmusikern, die die Band bei dem einen oder anderen Song musikalisch unterstützen. So sind bei dem Konzert im Stock Bernd Manthey und Susi (Quatro) Redding als Verstärkung dabei.

„Also darf man sich auf kräftigen Gitarren-Sound und tolle gecoverte Stücke mit noch mehr Stimmgewalt freuen. Die Proben hören sich auf jeden Fall echt vielversprechend an. So hörte man auch zum Beispiel schon ,Beat it’ von Michael Jackson in einer rockigen Version“, so Straub. Man könne sich freuen, dass diese Ausnahmeformation wieder zusammengefunden hat.



Das Konzert beginnt am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr. Der Eintritt kostet am Abend inclusive After-Show-Party 12 Euro. Einlass ist an der Knapper Straße 50 ab 19 Uhr.