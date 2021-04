Harmloser Passant entpuppt sich in Lüdenscheid als nächtlicher Dieb

Zugriff an der Lennestraße

Ein 25-jähriger Lüdenscheider war am Donnerstag als vermeintlich harmloser Fußgänger auf der Lennestraße unterwegs – was zunächst gar nicht verboten ist. Dass er trotzdem Probleme mit der Polizei bekam, lag an einer ganzen Reihe von Gründen.

Lüdenscheid - Denn die Beamten kontrollierten den Mann um 0.35 Uhr, also gut zweieinhalb Stunden nach Beginn der Ausgangssperre. Außerdem fiel auf, dass er zwar zu Fuß war, dafür aber einen Motorradhelm mit sich herum trug.

Natürlich fragten die Polizisten nach dem Grund und erfuhren, dass der junge Mann den Helm gestohlen hatte. Auch die Durchsuchung seines Rucksacks förderte Überraschendes zutage.

Denn darin fanden die Beamten weiteres Diebesgut, unter anderem Schmuck und ein Springmesser. Aber wo er diese Sachen geklaut hat, daran wollte sich der Verdächtige nicht mehr erinnern.

Die Polizisten stellten das komplette Sortiment sicher und machten sich an die Schreibarbeit. Es erfolgten Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, gegen die Corona-Schutzverordnung sowie wegen Diebstahls.