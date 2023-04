Harfenklänge und Sternenstaub in der Phänomenta

Von: Jutta Rudewig

Der Besuch der Harfenistin und Märchenerzählerin Brigitta Wortmann gehört zu den Höhepunkten des Familien-Wochenendes. © wortmann

„Ich werde beim Auftritt die große Konzertharfe verwenden“, sagt Brigitta Wortmann. Ihr Auftritt wird ohne Zweifel zu den Höhepunkten zählen, wenn das Team der Phänomenta am Wochenende vom 28. April bis 1. Mai zum Familienwochenende einlädt.

Lüdenscheid – Die Märchenerzählerin aus dem Norddeutschen verzaubert ihre kleinen und durchaus auch großen Zuhörer gern und seit vielen Jahren mit ihren fantastischen Märchen. Brigitta Wortmann kommt gebürtig aus Oberbayern und lebt seit mehr als 30 Jahren mit ihrer Familie in Bassum-Eschenhausen bei Bremen. Von dort aus bereist sie vornehmlich den norddeutschen Raum. Sie erzählt Märchen „aus einer Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat“. Mit nach Lüdenscheid bringt sie ihre Konzertharfe Vendôme aus der französischen Manufactur Camac. Mit ihren 47 Saiten, einem breiten Resonanzkörper und einem unglaublichen Bass lassen sich alle Tonarten darstellen. Und allein ihre Anwesenheit beeindruckt die großen und kleinen Besucher. Die Harfe passt blendend zu einem neuen Exponat, das in der Phänomenta zum Familienwochenende eingeweiht wird – die Laser-Harfe.

Das Familienwochenende steht ganz unter dem Thema Astronomie. Sternwanderer erwartet ein buntes Programm rund um das Thema. Zusammen mit der Laser-Harfe wird auch das Projekt „Astro-Zeitreise“ vorgestellt.

Den Auftakt bildet die Late Night. Wie immer wird auch dieses Mal von 17 bis 21 Uhr das Licht ausgeschaltet. Mit einer Schwarzlicht-Taschenlampe können die Besucher im Dunkeln auf eine spannende Turmrallye gehen und in der Ausstellung nach den versteckten Phänomenta-Türmen Ausschau halten. Das Team entfacht den Grill, das benachbarte Technikzentrum öffnet seine Türen und wartet mit dem Bau eines Planeten-Mobiles auf. Wer möchte, kann Spielfiguren basteln und ein dazu passendes Astronomie-Spielfeld bemalen. Eine Anmeldung für diese Aktionen im Technikzentrum ist nicht erforderlich. Mit im Angebot ist an diesem Abend ein Workshop, bei dem ein fünfeckiges Würfel-Kaleidoskop zum Hineinschauen gebastelt werden kann. Kreativität wird hier groß geschrieben und ein individuelles Muster in den Spiegel eingezeichnet. Die Anmeldung hierfür erfolgt über die Homepage https://www.phaenomenta-luedenscheid.de.

Taschentricks

Am Samstag, 29. April, ist der Zauberer Arnd Clever als Walking Act im gesamten Haus unterwegs, zeigt Taschentricks und verzaubert die Gäste mit seiner Magie. Der Mal-Engel Carolin Tillmann-Hein sorgt mit Face Paintings und Glitzertattoos für das passende Outfit der Gäste rund um das Thema Astronomie mit Raketen und Sternen.

Märchentruhe

Am Sonntag, 30. April, wird die Märchentruhe geöffnet. Brigitta Wortmann ist mit ihren zauberhaften Märchen und ihrer Harfenmusik zu Gast. „Die Laser-Harfe hat eine Oktave aus Laser-Strahlen und funktioniert nach dem Prinzip des Laser-Labyrinths. Man greift in den Strahl und erzeugt damit einen Ton“, erläutert der technische Leiter Gert vom Schemm das Prinzip des neuen Exponates, dessen Herstellung gar nicht so einfach war. Die Idee dazu hatte Johannes Groening, gebaut hat das Team die Harfe in Zusammenarbeit mit dem Techniker der Fachhochschule Südwestfalen.

Workshop

Auch am 1. Mai sind die Tore der Phänomenta wieder geöffnet. Ein weiteres Mal wird angeboten, ein eigenes Würfel-Kaleidoskop im Workshop am Vormittag zu bauen, und Sternenstaub weht wieder mit Brigitta Wortmann durch die Phänomenta. Vorbereitet werden für alle Tage Kometen-Popcorn und Raketen-Waffeln. Am Phänomenta-Glücksrad gibt’s viele Leckereien und Überraschungen zu gewinnen.

Genaue Uhrzeiten, Anmeldelinks und weitere Informationen folgen nach den Osterferien. Zusätzlichen Eintritt gibt es nicht, bezahlt werden muss lediglich der normale Eintritt ins Wissenschaftsmuseum.