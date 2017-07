Hardrock-Fans kommen doppelt auf ihre Kosten

Sänger Benni Bazooka von The Colts war auf der Bühne in seinem Element.

Lüdenscheid - Zweifach kamen Hardrock-Fans am Samstag beim Kultpark Festival im Kulturhausgarten auf ihre Kosten.

Nach kurzzeitiger Wettereintrübung am Nachmittag machte das Wetter zu den energiegeladenen Shows der beiden Bands The B-Stoxx und The Colts, die eigenen Spaß an rollenden Gitarrenriffs und druckvollen Hard-Rock-Songs aus der eigenen Feder an das Publikum weitergaben, gute Miene.

Zum Feiern fanden die zahlreich erschienen Fans beste Wetterbedingungen vor. Mit The B-Stoxx aus Laupheim gab sich eine Newcomer-Band, die sich sichtlich in Hard Rock, Blues Rock und Rock’n’Roll-Gefilden wohl fühlte, auf der Kultparkbühne die Ehre. Seit 2015 zusammen – davor allerdings schon gemeinsam oder unabhängig voneinander auf der Bühne unterwegs – zelebrierten die drei Schwaben Klaus „Muellex“ Müller (Gesang und Gitarre), Daniel „Rapper“ Ruf (Bass) und Tobias „The Klick“ Härle (Schlagzeug) den Spaß an der Musik. Mit eingängigen Gitarrenriffs, wummernden Bass-Lines und druckvollem Beat nahm die junge Formation, die sich in ihren Songs den Themen Sex, Drugs & Rock’n’Roll, der Liebe und lokalen Geschichten widmete, für sich ein. Nach Ravensheart, einer schmuddeligen Kneipe gewidmet, bedachte das Trio auch den mitgebrachten Hammer Schnaps Likör der Region mit einem Song. Wer wollte, konnte zu „Smashed by the Hammer“ den „Hammer“ aus der Flasche kosten.

In Olpe zu Hause und in Plettenberg am Proben, brachten The Colts – 2011 beim Deutschen Rock & Pop Preis mit der Wahl zum „Best Hard Rock Act“ belohnt – ihren Fanblock auf die Beine. Reines Dynamit, wuchtig, mitreißend und energiegeladen bis zum Bersten war jeder Song. Mit einer Power ohnegleichen wirbelten Sänger Benni Bazooka, die Gitarristen Timo Heinrichs und Dennis Feibel, Bassist Andi Schirmeyer und Drummer Robin Steiner über die Bühne. „So, Lüdenscheid, aufwachen!“, lautete die klare Ansage, bevor die Post abging und es auf der Bühne kein Halten mehr gab. Wummernd und druckvoll flog den feiernden Fans kompromissloser Hard Rock - zum größten Teil Marke Eigenbau – um die Ohren. Dass es der Gruppe, die bereits als Support-Act für Bands wie Nashville Pussy und Black Stone Cherry von sich reden machte, vorrangig um Spaß und Entertainment ging, ließ sich an der schweißtreibenden, pulsierenden Liveshow der Sauerländer unschwer ablesen. Zwischen eigenen Stücken wie „Hard to handle“ und „Magic Woman“ hatte Rock’n’Roll à la Led Zeppelin seinen Platz.

Mit Rücksicht auf die Nachbarn gingen um 22 Uhr die Lichter aus.