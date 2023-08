„Happy End“ für Italienische Nacht auf dem Sternplatz in Lüdenscheid

Nach den anfänglichen Wetterkapriolen freuten sich die Veranstalter der Italienischen Nacht über einen vollen Sternplatz. © Henrike Utsch

Die Erleichterung stand Nicolas Leitgeb ins Gesicht geschrieben, als er gegen 20 Uhr die Gäste „seiner“ Italienischen Nacht auf dem gut gefüllten Sternplatz begrüßte und der Himmel endlich blau war. Den Startschuss am Samstagmittag hatte er sich dennoch anders vorgestellt.

Lüdenscheid - Denn als um 13 Uhr die Stände auf dem Sternplatz öffneten, sorgten in zehnminütigen Abständen Regenschauer für wenig Besucherandrang. Leitgeb, Veranstalter und Chef der Event-Firma „Sounds of Centuries“, hatte schon vor Beginn den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Tanzschule S, die eigentlich das Nachmittagsprogramm auf der Bühne hatte übernehmen wollen, sagte wetterbedingt ab.

Auch ein Singer-Songwriter, den Leitgeb noch organisiert hatte, weigerte sich, vor zu wenig Publikum zu spielen. „Was soll´s, dann fängt es halt erst um 17 Uhr richtig an“, zog Leitgeb ein erstes Fazit am frühen Nachmittag. „Aber wenn das so weitergeht, war das die letzte Italienische Nacht.“



Erfahrung im Umplanen hat der Veranstalter der „Italienischen Nacht“ genug. Am Samstag unternahm er bereits den zweiten Anlauf, nachdem die Veranstaltung im Juli schon einmal wegen des anhaltend schlechten Wetters verschoben werden musste. Immerhin, für 17 Uhr prognostizierte die Wetter-App den großen Wolkenaufriss, und bis dahin hieß es für die mediterranen Verköstigungsstände auf dem Sternplatz, das Wasser so gut wie möglich aus den Buden zu halten.



Der Antipasti-Stand von Michele Giglio, bekannt vom Lüdenscheider Wochenmarkt, bot Antipasti-Teller mit italienischen Spezialitäten, das „Butzelhaus“ aus Altena sorgte für Pizza und Pasta und das Team von Leitgeb mixte Cocktails und schenkte Wein von Eichelhardts Weinkontor am Stand im Loungezelt aus.



Dass die „Italienische Nacht“ zum ersten Mal auf dem Sternplatz stattfand, lag am großen Besucherstrom im vergangenen Jahr. Der hatte entgegen der Erwartungen dazu geführt, dass der Umsatz für die Veranstalter zu wünschen übrig ließ: Zu voll sei es gewesen, so dass die Besucher gar nicht erst bis zu den Getränkeständen durchgekommen seien. Deshalb kam man in diesem Jahr also auf den neuen, größeren Standort am Sternplatz und reduzierte die Dauer sicherheitshalber wieder auf nur einen Tag.



Spätestens um 20 Uhr, als Nicolas Leitgeb auf der Bühne die Gäste begrüßte, stand fest, dass der Plan aufgegangen war. Dann betraten auch zunächst die ukrainische Sängerin Valeria und nach ihr Angelo Della Ferra mit seiner Italo-Band die Bühne, nachdem ab 17 Uhr DJ Roberto schon für das musikalische Italien-Flair gesorgt hatte.

Am Ende gab es doch noch ein Happy End für die „Italienische Nacht 2023“ am neuen Standort: ein voller Sternplatz und ein glücklicher Veranstalter, der kurz vor der Aftershow-Party um 23 Uhr sein Fazit vom Nachmittag nochmal strahlend revidierte: „So wie jetzt, is‘ super!“