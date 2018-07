Neuenraderin (40) erneut als Handy-Sünderin überführt: Jetzt wird's prekär!

Lüdenscheid - Nur fünf Tage nach der ersten Kontrolle auf der L530 (Altenaer Straße) hat der Verkehrsdienst der Polizei Lüdenscheid hier erneut über mehrere Stunden Ausschau nach Handy-Sündern am Steuer gehalten. Wieder wurden 49 Vergehen registriert. Dabei war auch eine "alte Bekannte": Eine 40-Jährige aus Neuenrade telefonierte wie schon in der Vorwoche. Bei ihr wird jetzt überprüft, ob sie überhaupt zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr geeignet ist.

Die zweite Kontrolle binnen einer Woche fand am Dienstag in der Zeit von 11 bis 16.30 Uhr auf der L 530 in Lüdenscheid statt. Zielrichtung war wieder die Bekämpfung von Ablenkung am Steuer durch Mobiltelefone und andere elektronische Geräte.

"Im Ergebnis wurden insgesamt 49 Handyverstöße festgestellt - die betreffenden Verkehrssünder erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister", so die Polizei.

Jetzt steht sogar der Führerschein auf dem Spiel

Besonders erschreckend sei die Tatsache gewesen, dass eine 40-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Neuenrade, die den Beamten bereits bei der Kontrolle am 28. Juni mit dem Handy am Steuer aufgefallen war und den anhaltendenden Beamten beinahe mit ihrem Pkw touchiert hatte, erneut bei der Benutzung ihres Mobiltelefons habe beobachtet werden können.

"Auch wenn sie in diesem Fall ohne erneuten Zwischenfall angehalten werden konnte, erschien den eingesetzten Beamten die Geeignetheit der Fahrerin zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr fraglich, sodass eine entsprechende Meldung an die zuständige Führerscheinstelle erfolgte", heißt es von der Polizei.

Im Klartext: Der Frau droht jetzt sogar der Entzug des Führerscheins, weil sie offensichtlich aus der Bestrafung für das Vergehen aus der Vorwoche nichts gelernt hatte.

Kurzer Blick aufs Handy führt zum "Blindflug"

Aufgrund der Vielzahl der festgestellten Verstöße sei erneut deutlich geworden, wie viele Verkehrsteilnehmer sich am Steuer durch die Benutzung von Handys oder anderen elektronischen Geräten ablenken ließen.

"Im Rahmen von verkehrsdidaktischen Gesprächen wurde den Verkehrssündern daher aufgezeigt, dass beim Befahren einer innerörtlichen Straße mit 50 km/h selbst ein kurzer Blick auf das Handy genügt, um circa 13 Meter in der Sekunde im 'Blindflug' zurückzulegen - eine angemessene Reaktion beim plötzlichen Auftreten von Hindernissen ist dann nicht mehr möglich", so die Polizei.