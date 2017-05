Handy-Fotos im Familienbad nur mit Einwilligung

Lüdenscheid - „Das Filmen und Fotografieren von fremden Personen ohne deren Einwilligung ist verboten“, steht in der Badeordnung für das Familienbad Nattenberg. Mit diesem Zitat beantwortete Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann, Bäderbeauftragter der Stadtwerke, am Montag eine LN-Anfrage.

Hintergrund ist, dass Handy-Fotos oder -Filme nicht unbedingt auf dem Smartphone bleiben, mit dem sie aufgenommen werden, sondern über die sozialen Netzwerke weiter verbreitet werden, als es dem Gefilmten oder Fotografierten lieb ist.

„An uns sind bisher keine Probleme dieser Art herangetragen worden. Wenn dies so ist, greifen wir natürlich ein. Der Passus in der Badeordnung gibt uns ja die Möglichkeit dazu“, sagt Schmidt-Werthmann.

Laut WDR gibt es in Kölns Bädern ein Fotografier-Verbot. Leicht zu kontrollieren und zu unterbinden sei es aber nicht. In der Hausordnung steht exakt der Satz, der auch in Lüdenscheid gilt. Wer sich in Köln nicht daran hält, muss mit einem Hausverbot rechnen.

Doch zurück nach Lüdenscheid: Die erste Bilanz nach den hochsommerlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen ist nicht überragend. Mit 1700 Besuchern war laut Schmidt-Werthmann der Samstag der am stärksten frequentierte Tag. Freitag und Sonntag waren es jeweils 800.

„Am Freitag, Samstag und Sonntag war natürlich auch sonst noch einiges in der Stadt los.““ In den nächsten Tagen sollen laut den Meteorologen die Temperaturen wieder zurückgehen.