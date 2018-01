Handwerkermarkt im Kulturhaus lockt mit Kunst und kreativem Handwerk

Lüdenscheid - Das Kulturhaus ist vor allem ein Ort des geistigen Genusses. Am Sonntag wurden dort allerdings auch andere Sinne bedient – bei einem Handwerkermarkt, der erstmals in dieser Form in Lüdenscheid über die Bühne ging.

Markt der schönen Dingen, Handgemachtes, Kreatives, Kulinarisches – der Veranstalter aus Siegen hatte seine Offerte im Vorfeld durchaus wortreich und blumig beworben.

Und in der Tat lockten an den rund 35 Ständen im Kulturhaus die unterschiedlichsten Artikel. Dabei dominierte indes das Kunsthandwerk klar gegenüber dem Kulinarischen. Nur an wenigen Tischen boten Standbesatzungen Essbares an, so etwa Brot- und Schinkenhäppchen.

+ Blickfänge gab es gleich einige bei der Verkaufsveranstaltung im Kulturhaus. So etwa diesen Kunststand mit Werken aus Lüdenscheid. © Schmidt Handarbeit und Künstlerisches fand sich dagegen in zahlreichen Variationen. Darunter Schmuck-Kreationen, Textiles, Seifen aus Kleinproduktion, Glas- und Holzarbeiten, handgenähte Geldbörsen-Unikate, Duft-Kissen, Bilder sowie Skulpturen für Haus und Garten. Die Liste der feilgebotenen Waren ließe sich noch länger fortsetzen.

Die Händler waren für die Verkaufsveranstaltung aus diversen Ecken der Republik angerückt. Ein Männer-Duo aus Berlin, das für Kochkunst und hochwertige Lebensmittel warb, hatte dabei eine der weitesten Anfahrten gehabt. Mehrere Standbetreiber kamen allerdings auch aus Lüdenscheid und anderen Städten der Region. Diese Mischung hatten sich die Organisatoren auch gewünscht.

+ Diese beiden jungen Berliner warben für Kochkunst und hochwertige Lebensmittel. © Schmidt Der Kunsthandwerkermarkt im Lüdenscheider Musentempel fiel in die veranstaltungsärmere Zeit in der Stadt. Ab dem späten Vormittag konnten die potenziellen Kunden über den auf zwei Etagen aufgebauten Basar bummeln, für den ein Eintrittsgeld gezahlt werden musste. Es herrschte dabei nicht unbedingt Massenansturm am Eingang.

Dennoch strömten den Tag über etliche Besucher zu den Verkaufsständen. Mancher Anbieter hatte allerdings wohl doch mit einem etwas stärkeren Andrang an diesem grauen Januartag gerechnet.