72-Jährige Opfer eines Handtaschenraubes

Lüdenscheid - In der Nähe des Lüdenscheider Stadtpark wurde am Donnerstagmorgen einer 72-jährigen Lüdenscheiderin die Handtasche gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 72-jährige Lüdenscheiderin war am Donnerstag gegen 10 Uhr zu Fuß an der Parkstraße in Richtung Stüttinghausen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 82 riss ihr ein bislang unbekannter Täter von hinten die Handtasche von der Schulter.

Anschließend floh er mit seiner Beute entlang der Parkstraße in Richtung Gotenstraße. Die 72-Jährige blieb unverletzt.

Der Täter war männlich, bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einem grauen Kapuzen-Shirt sowie einer grauen Jacke. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 0 23 51/90 99 0 entgegen.