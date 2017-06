Handtaschenraub am Loher Wäldchen - Polizei fahndet Täter

Lüdenscheid - Nach einem Handtaschenraub in der Nähe des Loher Wäldchens fahndet die Polizei nach einem unbekannten, männlichen Täter.

Am Donnerstag hat nach Polizeiangaben um 8.05 Uhr ein unbekannter männlicher Täter einer 30-jährigen Lüdenscheiderin an der Eduardstraße, Ecke Loher Straße die Handtasche entrissen und floh zu Fuß in Richtung Parkpalette Kerksigstraße/Corneliusstraße.

Die Frau blieb unverletzt. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief bislang erfolglos.

Der Mann ist laut Zeugenbeschreibung etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hat eine kräftige/schlanke Statur, schwarze Haare und ist 20 bis 25 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Kappe, ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelgraue Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 0 23 51/90 99 0 entgegen.