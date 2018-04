Handlungsbedarf: Pläne für Mensa an der Schirrmann-Realschule

+ © Foto: K. Zacharias Daniela Schröder, Schulleiterin der Richard-Schirrmann-Realschule, führte die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses durch die Einrichtung. © Foto: K. Zacharias

Lüdenscheid - Schüler und Lehrer der Richard-Schirrmann-Realschule stoßen in Bezug auf ihre Raumkapazitäten zunehmend an ihre Grenzen. Davon konnte sich am Dienstagabend der Schul- und Sportausschuss ein Bild machen - und sah am Ende übereinstimmend Handlungsbedarf.