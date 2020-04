Hamsterkäufe - warum denn nicht?

Zoohaus hat Goldhamster auf Lager

+ © Nougrigat Seltener Ausflug für die Goldhamsterdame vor die Haustür des Zoogeschäfts Welke. Ob sie Ausschau nach Hamsterkäufern hält? © Nougrigat

Lüdenscheid - Hamsterkäufe, das steht fest, sind in den vergangenen Wochen heftig in Verruf geraten. Nadia Schubert vom Zoohaus Welke an der Wilhelmstraße kann das beim besten Willen nicht verstehen: „Hamster sind doch total niedlich. Ich kann sie wirklich nur empfehlen! Wollen Sie gleich einen mitnehmen?“