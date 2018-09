"Hammer-Party" im Dahlmann-Saal

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Veranstalter Jürgen Wigginghaus hat vor 35 Jahren den „Metal Hammer“ gegründet. Dahlmann-Gäste haben ihn jetzt auf die Idee gebracht, doch mal eine „Hammer“-Party zu organisieren, bei der sowohl Hardrock als auch Heavy Metal gespielt wird.

Ein erster Testballon wird am Freitagabend ab 21 Uhr (Einlass) steigen. Für die passende Musik sorgt „Metal Manni“. Im Laufe des Abends wird es einen zweistündigen Set geben, in dem ausschließlich Songs von AC/DC, Rammstein, Iron Maiden, Metallica und zwei weiteren Bands gespielt werden. Verlost werden Tickets für das Konzert der Metallic-Tribute-Band Metakilla, für das Konzert der Ozzy Osbourne/Black Sabbath-Tributeband Sabbra Cadabra im Januar, für das Konzert von Axel Rudi Pell in Bochum am 28. Oktober und vieles mehr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Weibliche Gäste haben freien Eintritt.

Nächsten Samstag, 15. September, ist Metakilla zu Gast im Dahlmann-Saal. Die große Leidenschaft zur Musik von Metallica ist einer der Gründe, die Metakilla seit 2005 nachweislich als meistgebuchte Metallica Tribute- Band Deutschlands über die Jahre so erfolgreich macht. Mit mehr als 200 hochkarätigen Shows hat sich die Band den festen Platz in der professionellen Tribute-Szene erspielt.

Größten Wert legen die vier ausgebildeten Musiker aus dem Saarland dabei auf ihr Showkonzept. So sind das Outfit und alle Instrumente Original desselben Equipments, das auch Metallica aktuell auf den größten Bühnen der Welt spielen. Fans bekommen bei Dahlmann das „Best of“ aller Metallica-Alben geboten.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 16 Euro plus Vorverkaufsgebühr und 20Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es in Lüdenscheid im LN-Ticketshop und bei Dahlmann, in allen MZV-Geschäftsstellen in Plettenberg, Werdohl, Altena und Meinerzhagen, über info@gaststaette-dahlmann.de sowie bei CTS/Eventim.