Hammer und Messer geschwungen: Verworrenes Gschehen vor Gericht

Lüdenscheid - Ein Nachmittag im Freundeskreis – das kann schon eine angenehme Sache sein. Am 19. Juni vergangenen Jahres ist ein derartiges Treffen aber offenbar völlig entgleist. Erst Lästereien, dann Rangeleien, schließlich eine eingetretene Wohnungstür und eine Drohkulisse mit Hammer und Messer – die Aggression baute sich an jenem Tag wohl kontinuierlich auf. Am Ende musste die Polizei anrücken.

Wegen ihres damaligen Verhaltens saßen am Freitag ein 33-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau – beide aus Lüdenscheid – auf der Anklagebank im Amtsgericht. Sie sollen Hammer und Messer gegen ihre Bekannten geschwungen haben.

Für Richter Thomas Kabus und die anderen Juristen im Saal war es dabei nicht leicht, das verworrene Geschehen zu ordnen. Hier eine grobe Rekonstruktion:

Eine kleine Wohnung im Stadtteil Eichholz. Hier sitzen am 19. Juni 2016 wohl acht Männer, Frauen und Jugendliche zusammen. Sie wollen gemeinsam kochen. Einige der Männer konsumieren aber zunächst Bier und Cannabis.

Plötzlich machen Gerüchte über Seitensprünge die Runde. Der 43-jährige Gastgeber wirft den 25-jährigen Angeklagten schließlich gewaltsam raus. Doch der taucht kurz darauf mit seiner Mitangeklagten wieder vor der Wohnung auf, tritt die Tür ein und fuchtelt mit einem Hammer vor der erschreckten Gästeschar herum. Seine Begleiterin zückt ein Messer.

Das alles berichteten Zeugen. Der Prozess wird am 2. März mit weiteren Befragungen fortgesetzt.