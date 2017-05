Mediensatire im Kulturhaus

Lüdenscheid - Das Ensemble des Hamburger Altonaer Theaters gastiert am Mittwochabend ab 19.30 Uhr mit dem Schauspiel „Er ist wieder da“ im Kulturhaus. Auf der Bühne werden unter anderem Kristian Bader, Kerstin Hilbig und Tobias Kilian zu sehen sein. Im Mittelpunkt stehen das Berlin des 21. Jahrhunderts und ein Mann mit unverkennbarem Oberlippenbart – Adolf Hitler ist zurück. Ohne Krieg, ohne Partei, ohne Eva.

Mehr als 60 Jahre nach seinem vermeintlichen Ende strandet er in der Gegenwart, stiftet größte Verwirrung und versteht selbst am wenigsten, warum. Karten gibt es zu Preisen zwischen 13 und 18,50 Euro plus zehn Prozent Vorverkaufsgebühren an der Theaterkasse.