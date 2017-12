Desaster-Dinner im Kulturhaus

Lüdenscheid - Eine Besucherin formulierte das am Donnerstagabend so: „Na, das war doch mal 'ne echt nette Klamotte!“ Die „Klamotte“ nannte sich „Das (perfekte) Desaster Dinner“, gespielt von der Komödie Winterhuder Fährhaus. Und mit ihrer Einschätzung lag die Besucherin goldrichtig.

Das desaströse Dinner bot alles, was ein perfekter Theaterabend braucht: ein spielfreudiges Ensemble, bestehend aus Ralf Komorr, Bianca Karsten, Marcus Ganser, Nina Juraga und Mackie Heilmann, jede Menge Action auf der Bühne, Wortwitz, Situationskomik und absolut aufeinander eingespielte Schauspieler. Vor allem Marcus Ganser bekam in seiner Rolle als nicht ganz so heller Kumpel Robert so manchen Szenenapplaus.

Im Stück war er gleich in dreifacher Rolle im Einsatz: Als Regisseur, Darsteller und Bühnenbildner.

Und auch Mackie Heilmann als Köchin Susi holte sich den einen oder anderen Beifall ab. Ob als asiatische Catering-Köchin mit holländischem Zungenschlag oder als männermordender Vamp – die Schauspielerin, die einst Hauptakteurin der SAT.1-Comedyserie „Weibsbilder“ war, machte überall eine gute Figur.

Knapp zwei Stunden dauerten die Irrungen und Wirrungen des Abenteuers mit seinem Liebchen, das Protagonist Stefan (Ralf Komorr) sich so ganz anders vorgestellt hatte als mit dem Gesicht wahlweise im chinesischen Essen oder in der Sahnetorte zu landen. Fürs Publikum im gut gefüllten großen Kulturhaus-Saal war's alles andere als ein desaströser Abend.