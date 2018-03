Homefield Four  spielt im Panoptikum

+ © Schwager Im vergangenen Februar war die Band schon einmal zu Gast an der Humboldtstraße. © Schwager

Lüdenscheid - Die Formation Homefield Four rockt am Freitagabend ab 21 Uhr im Panoptikum an der Humboldtstraße in klassischer Trio-Besetzung durch die letzten vier Dekaden Musikgeschichte, wobei die Musiker einen deutlichen Schwerpunkt auf die 70er-Jahre legen.