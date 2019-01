Haltezonen-Versuch Hochstraße: Markierungen sind weg

Lüdenscheid - Die gelb markierten Zonen zum kurzen Halten an der Hochstraße sind weg - ist der Versuch mit zwei Ladezonen gescheitert?

Die gelben Markierungen sind zwar weg, aber der Versuch mit zwei Ladezonen an der Hochstraße, der seit November läuft, geht noch weiter.

Bei der Witterung hielten die gelben Markierungsstreifen nicht, sagt Nina Niggemann-Schulte vom Fachdienst Verkehrsplanung. Bis das Wetter eine erneute Aufbringung erlaubt, müssen nun die Schilder als Hinweis auf die Ladezonen genügen.

Die Ladezonen sind nicht nur Lastwagen vorbehalten, sondern ausdrücklich auch Kunden, die in einem der umliegenden Geschäfte schnell etwas abholen oder abgeben möchten. Das, so hieß es, sei mit den Politessen auch so besprochen.