„Hallo, Papa!“: Lüdenscheider fällt auf Trick herein

Von: Olaf Moos

Ein 66-jähriger Lüdenscheider ist auf den „Hallo-Papa“-Trick hereingefallen. Der Mann hat unbekannten Betrügern seine Kreditkarten-Daten gegeben, eine unbekannte Zahl von Transaktionen genehmigt und dabei eine mindestens vierstellige Summe freigegeben.

Lüdenscheid - Am Freitag um 6.39 Uhr bekam der 66-Jährige laut Polizeibericht eine SMS – vermeintlich von seiner Tochter. Der Betrüger bat um Kontaktaufnahme per Messenger und erzählte die übliche Lügengeschichte vom kaputten Handy und dringend nötigen Überweisungen.

Da der Lüdenscheider kein Online-Banking betreibt, bot er an, per Kreditkarte zu helfen. Er genehmigte mehrere Zahlungen. Erst später fiel dem Opfer die schlechte grammatikalische Ausdrucksweise auf. Auch auf seine Frage, wann die Oma Geburtstag hat, konnte die Person nicht antworten.

Die Polizei warnt erneut vor diesem Trick. Hauptzielgruppe sind weniger Senioren als vielmehr alle Eltern mit erwachsenen Kindern. Die Meldung kommt entweder direkt per Messenger oder, wie seit kurzer Zeit, zunächst per SMS. Die Kommunikation wechselt dann aber ebenfalls in den Messenger. Immer wieder kommt laut Polizei die Lügengeschichte vom kaputten Handy und der angeblich neuen Telefonnummer zum Einsatz.

Die Täter schaffen es, obwohl sie eigentlich nichts wissen außer einer anonymen Mobilfunknummer, die Eltern so zu täuschen, dass sie in der Folge ohne weitere Prüfung Geld an wildfremde Personen überweisen. „Dabei ist es so einfach, den Betrug zu entlarven – etwa durch einen Anruf auf dem angeblich kaputten Handy oder durch die Bitte um eine Sprachnachricht“, heißt es von Seiten der Polizei.