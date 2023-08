Hallensanierung in Lüdenscheid: Vage Hoffnung auf den Bund

Von: Thomas Machatzke

Eine neue Idee für die Sanierung der Jahnhalle: Der Jugendhilfeausschuss diskutierte am Dienstag über eine mögliche Förderung durch den Bund. Doch gibt es dabei ein Problem.

Lüdenscheid – Wie und ob es mit der Jahnhalle in Lüdenscheid weitergehen könnte, ist auch nach der Sitzung am Dienstag im Jugendhilfeausschuss (JHA) offen. Zwar zeigte die Verwaltung einen möglichen Weg auf, die Skaterhalle vielleicht doch noch irgendwie zu reaktivieren.

Aber wie groß die Chancen sind, ist sehr fraglich. Und: In Ausschuss gab es zwischen den Zeilen eine gesunde Portion Skepsis für diese Pläne – und offen vorgetragenen Widerstand. „Es hat da zuletzt keinen Bedarf gegeben. Im Zweifel“, stellte der Sachkundige Bürger Michael Heide-Gentz fest, „ist mir eine weitere Stelle in der Jugendarbeit lieber als eine teure Sanierung dieser Halle.“

Gibt es eine Zukunft für die Jahnhalle? Ein Bundesprogramm könnte den Weg in die Zukunft weisen. © Nougrigat

Zur Erinnerung: Die Ampel hatte im Juni im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) einen Antrag eingebracht mit dem Wunsch, die Stadtverwaltung möge bis zur Ratssitzung am 16. Oktober 2023 gemeinsam mit Sportlerinnen und Sportlern sowie den Menschen im Stadtteil ein vielfältiges Konzept für die künftige Nutzung der Jahnhalle erarbeiten, wobei das Skaten eine große Bedeutung in dem Konzept haben sollte, die Halle aber darüber hinaus für viele Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider zum Anlaufpunkt werden könnte.

All das unter Ermittlung etwaiger Baukosten. Seinerzeit im Juni hatte der HFA den Antrag aber in den Jugendhilfeausschuss zurückverwiesen – vor allem deshalb, weil es einen gültigen Kinder- und Jugendplan der Stadt gibt für die Jahnhalle. So sollte der JHA nicht übergangen werden.

Sei’s drum: Die Baukosten hat inzwischen ein Büro ermittelt. Eventuell noch in dieser Woche soll die Verwaltung in einem Gespräch erfahren, wie viel Geld in die Hand genommen werden müsste, um das komplett marode und von der ZGW eigentlich abgeschriebene Gebäude doch noch einmal nutzbar zu machen.

Susanne Mewes erinnerte für die CDU-Fraktion noch einmal daran, dass dies nur mit einer kompletten Sanierung der sanitären Anlagen einhergehen könne, und regte zudem eine Prüfung von Synergien und Bedarfen im Stadtteil an. Ein entsprechendes Nutzungskonzept begrüßte auch Matthias Reuver, Leiter des Fachbereichs Jugend, Bildung und Sport.

Hallensanierung in Lüdenscheid: Bewerbung für Bundesprogramm

Reuver, der von einem relevanten Interesse der Skater-Szene (20 bis 30 Interessierte bei einem Ortstermin) sprach, hatte dem Ausschuss indes zumindest eine Idee mitgebracht, wie es doch noch klappen könnte. Die Stadt Lüdenscheid darf sich beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen“ bewerben.

In diesem Bundesprogramm hat Lüdenscheid mit der Sanierung des Umkleidetrakts und der sanitären Anlagen für die BGL-Halle einmal Erfolg gehabt. Zuletzt war es mit einer Bewerbung für die energetische Sanierung der Umkleiden im Nattenberg-Stadion aber gescheitert.

Die Stadt muss nun Gas geben, wenn es mit der Bewerbung klappen soll. Das Verfahren ist zweistufig. Im September müsste die Stadt beim Fördergeber ihr Projekt skizzieren und klar machen, warum ausgerechnet Lüdenscheid gefördert werden soll. Danach entscheidet der Fördergeber, welche Projekte sich Anfang 2024 konkret bewerben dürfen.

Auf jeden Fall soll diese erste Bewerbung nun bis zum nächsten Haupt- und Finanzausschuss am 11. September erarbeitet und der Politik vorgelegt werden, damit die Dinge dann ihren Lauf nehmen können.

Bewerbung für Bundesprogramm: Energetik könnte zum Problem werden

Matthias Reuver machte allerdings in diesem Kontext auch klar, dass es eine schwierige Bewerbung werden dürfte. „In dem Programm geht es immer auch um energetische Aspekte“, erläutert Reuver und erinnert an die alles andere als zeitgemäßen Glasbausteine der alten Halle, „die Energetik ist gerade bei diesem Projekt aber die Krux, wenn man den Charakter des Gebäudes nicht komplett verändern will. Das Flair der Jahnhalle sollte ja erhalten bleiben.“

Der andere Knackpunkt dürften die Kosten sein: Bei finanzschwachen Städten liegt die Förderung deutlich höher als bei Städten, die nicht als finanzschwach eingestuft werden. Lüdenscheid müsste so oder so zwischen 25 und 55 Prozent der Kosten in Eigenleistung tragen. Da das Gebäude extrem marode ist, könnte dies möglicherweise eine höchst relevante Summe sein.

Nach den Schilderungen von Kämmerer Sven Haarhaus am Montag im Rat mit der düsteren Prognose einer Rückkehr ins Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2024 wird die Stadt derweil eigentlich gar kein Geld übrig haben, um derlei zu realisieren. Mit anderen Worten: Wenn der Ansatz des Büros zu hoch ausfällt, könnte sich selbst eine Bewerbung fürs Förderprogramm des Bundes noch erledigen.

Wie ernst die finanzielle Lage vieler Städte und Gemeinden in NRW ist, machte kürzlich Finanzminister Dr. Marcus Optendrenk (CDU) deutlich. Bei einem Besuch in Lüdenscheid sprach er von „epochalen Herausforderungen“.