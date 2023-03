Nach Netto-Aus: Neuer Supermarkt eröffnet in der Altstadt

Von: Fabian Paffendorf

Houari Lafrad, Willi Denecke (Marketing) und Redoun Hamdach streben eine Neueröffnung des Frischemarktes an der Wilhelmstraße in den kommenden Wochen an. © Paffendorf

Houari Lafrad und Redoun Hamdach erfüllen sich den Traum vom eigenen Geschäft in der Lüdenscheider Oberstadt. Marketing-Experte Willi Denecke begleitet die Unternehmer tatkräftig.

Lüdenscheid – Von der Idee bis zur Verwirklichung des gemeinsamen Traums hat es ein wenig länger gedauert bei Houari Lafrad und Redoun Hamdach. Erst war da die Suche nach geeigneten Räumen und einem Vermieter, der den beiden Neuunternehmern für ihre Supermarkt-Pläne entsprechend entgegenkam. Dann verzögerten die Entwicklungen auf dem Bausektor das Fortkommen beim Projekt Hala Frischemarkt. Der baldigen Neueröffnung im Haus Wilhelmstraße 54 sollte aber nun nichts mehr im Wege stehen.

„Noch warten wir auf die Anlieferung des Terrassenbereichs für den barrierefreien Zugang zum Geschäft, aber der Wunschtermin für die Eröffnung am 27. April sollte dennoch zu halten sein“, erklärt Marketing-Experte Willi Denecke, der mit den beiden Unternehmern den langen Weg zum eigenen Laden gemeinsam geht. Aber vielleicht – wenn denn alle Stricke reißen würden – könnte es aber auch erst am 4. Mai soweit sein, dass der orientalische Supermarkt seine Tür für die Kunden öffnet. Über das NRW-Förderprogramm für die Wiederbelebung der Innenstädte vermietet, soll spätestens dann am ehemaligen WMF-Standort in der Oberstadt wieder Leben einziehen (wir berichteten).

Seit August des vergangenen Jahres wurde daher auf 250 Quadratmetern Fläche kräftig Hand angelegt. Um das Projekt so umzusetzen, wie es gewünscht war, mussten gleich zwei Flächen im Erdgeschoss zusammengelegt werden – sowohl das alte Ladenlokal zur Wilhelmstraße hin als auch die Räume hinten heraus, in denen zuvor eine Shisha-Bar beheimatet war.

Hala-Konzept setzt auf Angebotsvielfalt

Das sei alles einer Komplettsanierung gleichgekommen, erklärt Redoun Hamdach. Der gelernte Maschinenführer kommt ursprünglich aus Marokko, sein Partner Houari Lafrad aus Algerien. „Auch wenn wir beiden nun beruflich noch nichts im Einzelhandel gemacht haben, so ist uns dieser Bereich nicht fremd. Unsere Familien führten in der Heimat auch Lebensmittelläden“, sagt Redoun Hamdach

Will Denecke ist davon überzeugt, dass das Hala-Konzept eine Bereicherung für die Oberstadt darstellt: „ Das Sortiment wird sowohl internationale wie auch orientalische Waren beinhalten. Es umfasst zwischen 800 und 1000 Produkte, die es so hier im Umkreis nicht gibt. Der Schwerpunkt liegt außerdem neben Obst und Gemüse auch beim Angebot von Frischfleisch und fangfrischem Fisch“. In dieser Woche haben die Ladenbauer bereits die Thekenelemente für die Frischebereiche aufgestellt, installieren gerade noch Kühlschränke und bauen Regale auf. Steht alles, so sollen noch die Beleuchtung und finale Innengestaltung folgen.