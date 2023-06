„Theo’s“: Neues Restaurant in Lüdenscheid eröffnet

Von: Fabian Paffendorf

Haben das Restaurant Theo’s am Buckesfeld eröffnet: Efstratios Deloglou und Evangelia Mantsou mit Namensgeber Sohn Theodoros. © Paffendorf

Efstratios Deloglou und Evangelia Mantsou bereichern Gastro-Szene der Bergstadt mit dem „Theo’s“. Seit Mittwoch hat das neue Restaurant am Buckesfeld geöffnet.

Lüdenscheid – Neuzugang in der Gastro-Szene der Bergstadt: Griechische Spezialitäten und mediterrane Speisen werden jetzt an der Buckesfelder Straße 100 aufgetischt. Dort, wo lange Zeit das La Gondola beheimatet war, eröffneten nun Efstratios Deloglou und Evangelia Mantsou ihr Restaurant „Theo’s“.

Das Hagener Ehepaar, das zusammen mit der ganzen großen Familie das Restaurant nun aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat, bringt einiges an Gastro-Erfahrung mit, wie Efstratios Deloglou erzählt. In der Nähe von Hamburg habe er über zehn Jahre schon im Veranstaltungs- und Cateringbereich gearbeitet, bevor er zwischenzeitig dann zurück nach Griechenland gezogen war, um dort im Restaurant der Familie zu arbeiten.

Als er seine jetzige Frau Evangelia Mantsou kennengelernt habe, da habe es ihn nach Hagen verschlagen – und die ganze Familie gleich mit. „Den Plan, hier in der Region ein Restaurant zu eröffnen, hatten wir schon lange. Nur lange Zeit haben wir keine Räume gefunden, die unserem Anspruch entsprochen hätten – und einen Grill-Imbiss wollten wir nicht“, erzählt Efstratios Deloglou. Dann aber sei man im Internet auf das ehemalige La Gondola gestoßen – und habe sich in die Location verguckt. „Zwei Monate lang haben wir jetzt überall noch einmal Hand angelegt, um alles so herzurichten, dass wir öffnen können“, sagt Evangelia Mantsou.

Namensgeber des Lokals ist der jüngste Nachwuchs der Familie

Mit den Lüdenscheidern habe man in den vergangen Wochen schon viele schöne Erfahrungen machen dürfen, erläutert Efstratios Deloglou. „Die Leute hier sind wirklich sehr nett. Seit wir im Restaurant mit den Arbeiten für die Eröffnung angefangen hatten, kamen immer mal wieder welche rein, um Hallo zu sagen. Auch seien vor ein paar Tagen Besucher gekommen, die fälschlicherweise dachten, dass das Restaurant bereits geöffnet habe. Die haben wir dann einfach eingeladen, mit uns und der Familie zusammen zu essen“, sagt Deloglou.

Namensgeber für das Restaurant Theo’s ist übrigens das jüngste Familienmitglied im Bunde, der am 21. April geborene Theodoros. „Er ist nach meinem in diesem Jahr verstorbenen Vater benannt – und das Restaurant heißt nun nach ihm. Das zeigt auch ein wenig den Kreislauf des Lebens, eine schöne Sache“, meint Evangelia Mantsou.