Lüdenscheider Häppchen-Tour 2018 findet im Sommer statt

Lüdenscheid - Die Premiere im Oktober stieß bereits auf große Resonanz. Die zweite Auflage der Lüdenscheider Häppchen-Tour findet diesmal im Sommer statt, und zwar am 30. Juni und 1. Juli.

„Nach dem Erfolg der Häppchen-Tour 2017 wollen wir mit unseren Erfahrungen und neuen Gastonomen wieder ein kulinarisches vielfältiges Wochenende anbieten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Gastro Lüdenscheid, dessen Mitglieder sich am Montag zu einem Organisationsgespräch getroffen haben.

Die Besucher der Häppchen-Tour werden am 30. Juni und 1. Juli die Möglichkeit erhalten, „kulinarische Visitenkarten“ der heimischen Gastronomiebetriebe zu günstigen Preisen zu genießen und sich auf seiner persönlichen Häppchen-Tour durch das Angebot zu schlemmen, heißt es in der Mitteilung weiter. Innenstadt-Gastronomen laden in ihren Lokalen zum Probieren ein.

Wer mit seinem Restaurant außerhalb des Stadtkerns beheimat ist, biete seine Häppchen an mobilen Ständen längs der Route oder in anderen Lokalen und Gebäuden an.