Häppchen für Häppchen durch Lüdenscheid

2. Häppchen-Tour schon am 30. Juni und 01. Juli - 26 Köche, mehr als 60 Häppchen, 100 Prozent Genuss!

Wer die erste Auflage der Lüdenscheider Häppchen-Tour im Oktober 2017 erlebt hat, weiß, dass das nicht nur so dahingesagt ist, sondern zutrifft. Jetzt steht die 2. Häppchen-Tour an und einen Termin hierfür gibt es bereits. „Die nächste Tour soll am 30. Juni und 1. Juli in der Lüdenscheider Innenstadt starten“, sagt Marc Tegtmeyer, 1. Vorsitzender des Vereins Gastro Lüdenscheid, der die Tour organisiert.

2. Häppchentour

Lüdenscheid

Sa, 30.06. 14 - 23 Uhr So, 01.07. 12 - 17 Uhr Kostenfreie Stadtführungen an beiden Tagen Wie im Vorjahr sind auch bei der zweiten Auflage 26 Gastronomen am Start. Einige von ihnen waren schon bei der Premiere dabei, andere sind erstmals im Team. Das Konzept der Tour bleibt wie schon im Oktober bestehen. Gastronomen, deren Lokale im Stadtzentrum angesiedelt sind, laden in ihre Räume ein. Gastronomen, die etwas außerhalb ihr Lokal haben, präsentieren ihre Häppchen an mobilen Ständen in der Innenstadt. „Auch diesmal möchten wir keine Menüs, sondern kulinarische Visitenkarten“, sagt Tegtmeyer weiter. Die Besucher sollen die Gelegenheit bekommen alles auszuprobieren und die Gastronomen ihre Vielfalt darstellen. Gleich bleibt der Preis, der mit sechs Euro pro Häppchen erschwinglich ist. Wie die Häppchen gestaltet werden, bleibt den Gastronomen überlassen.

Los geht es am Samstag, 30. Juni um 14 Uhr. Bis 23 Uhr können Besucher sich dann auf der Häppchen-Route durch Lüdenscheid schlemmen. Wer keine Köstlichkeit verpassen möchte, folgt der roten Linie auf dem Boden der Fußgängerzone, die an den beiden Veranstaltungstagen die Lokale der Teilnehmer verbindet. Häppchen-Jäger können zudem an einer Verlosung teilnehmen. Dazu lassen sie sich im Lokal ihrer ersten Wahl eine Lochkarte aushändigen, die dann in allen weiteren Lokalen, nachdem ein Häppchen geordert wurde, gelocht werden kann. Wer mindestens fünf Lochungen auf seiner Karte hat, nimmt an der Verlosung des Gastro Lüdenscheid e.V. teil. Unter allen Teilnehmern werden attraktive Gewinne verlost. So gibt es Gutscheine im Wert von 100, 200 und 500 Euro zu gewinnen, die in den Lüdenscheider Gastronomie-Betrieben eingelöst werden können.

Der Häppchen-Sonntag beginnt bereits um 12 Uhr. „Hiermit möchten wir vor allem Familien ansprechen, die Samstagabend vielleicht nicht unterwegs sind“, so Marc Tegtmeyer weiter. Bis 17 Uhr gibt es an den Ständen der Gastronomen dann zusätzliche Kinderhäppchen zu kaufen. Begleitend zur Häppchen-Tour finden auch in diesem Jahr wieder kostenfreie Stadtführungen statt. Interessantes über Historie, Architektur und Gastronomie erfahren Interessierte von Hans-Joachim Brüßler und Daniel Loos. Stadtführungen finden am Samstag um 18 und um 20 Uhr sowie am Sonntag um 13 und um 15 Uhr statt. Treffpunkt für alle Führungen ist jeweils der Reidemeister in der Oberstadt.

Diesmal dabei sind: Papageno, Tanzschule S, Restaurant Heerwiese, Eigenart, Gyrosliebe, Kaffeehaus Weßling, Hotel Restaurant Passmann, Der kleiner Prinz, Gaststätte Dahlmann, Zum Spieß, Hotel Restaurant Altes Gasthaus Pretz, Restaurant Odysseus, LaTorre, Extrawurst, Der Reidemeister, Brauhaus & Hotel Schillerbad, BarOmeter, Fairway, Platte Bulette, Soul Kitchen, L’Aperitivo, Kochschule Capitol, Lönneberga, Kaffee Fabriksken, Zum Schweijk, Altdeutsche Bierstube.

Autor: Edda Scharfe