Auf der H0-Spur durch das Foyer der Museen

Bergische Eisenbahn-Freunde bauen ihre Anlage auf

Mit viel Liebe zum Detail wird die Anlage gestaltet sein, die die Eisenbahn-Freunde im Foyer der Museen aufbauen.

Lüdenscheid - Nicht nur Modellbahnfans dürften ins Stauen geraten, wenn am Wochenende die Bergischen Eisenbahn-Freunde aus Wipperfürth in den Museen der Stadt zum inzwischen fünften Mal ihre große Anlage aufbauen. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und die Ausstellung am Samstag und Sonntag in Lüdenscheid ist eine der zentralen Veranstaltungen zu diesem runden Geburtstag.