Gutshof Wigginghausen: Abbrucharbeiten haben begonnen

Lüdenscheid - Sägen kreischen, die Baggerschaufel nagt am Gemäuer, im Innenhof liegt Sperrmüll, zwei große Container warten auf den Abtransport, der nächste wird gerade schon angeliefert – am Gutshof Wigginghausen bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Bevor die Gebäude komplett abgerissen werden, geht es zunächst mal darum, verbaute Materialien zu trennen und die Komplexe zu entkernen.

Damit liegt die Lebenshilfe Lüdenscheid, die, wie mehrfach berichtet, an dem alten Standort einen Neubau errichten wird, im Zeitplan. Nach dem Abriss soll dort innerhalb eines Jahres ein Neubau entstehen, der den Anforderungen und Standards des heutigen Wohn- und Teilhabegesetzes entspricht.

Ein sehr schönes, neues Wigginghausen werde es dann geben, aber auch der alte Gutshof werde noch erkennbar sein, hatte der Vorsitzende des Aufsichtsrates Dr. Wolfgang Schröder gesagt. Breitere Flure, großzügigere Nasszellen und geräumigere Zimmer werden seinen Angaben nach entstehen. Hinzu komme ein Sinnesgarten für die 24 Bewohner, die während der Bauphase in barrierefreien Wohnungen der Lüdenscheider Wohnstätten AG (Lüwo) sowie in Appartements am Lebenshilfestandort an der Hotopstraße untergebracht sind.

4,3 Millionen Euro kostet der Neubau, 600 000 Euro sollen über Spenden finanziert werden. 150 000 Euro sind bisher bereits zusammengekommen.