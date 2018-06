Gute Wetteraussichten: "End of the Line" findet statt

+ © Archiv: Othlinghaus Den Sandstrand am Bahnhof haben die Veranstalter um eine Rasenfläche erweitert. © Archiv: Othlinghaus

Lüdenscheid - „Die Wetterprognose ist gut, Sonne satt, und ,End of the Line – Das Opening‘ wird am Samstag stattfinden“, freuen sich die Veranstalter Ioannis Tsilikas und Gaetano Stillavato.