„Gute Schule 2020“ Thema bei der GEW

Lüdenscheid - Das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen stand im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Ortsverbands Lüdenscheid-Halver der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Von der Stadtverwaltung standen dazu am Dienstagabend im Restaurant Nattenberg Frank Kuschmirtz, Leiter der Zentralen Gebäudewirtschaft, und Matthias Reuver, Fachbereichsleiter Schule, Jugend und Sport, den Lehrern als Gesprächspartner zur Verfügung.

Mehr als fünf Millionen Euro werden durch das Förderprogramm verteilt auf die nächsten vier Jahre zusätzlich für Lüdenscheider Schulen zur Verfügung stehen. Geld, das dringend benötigt werde, um gegen den Sanierungsstau anzugehen – da waren sich Verwaltungsmitarbeiter und Gewerkschaftsmitglieder einig. Ein großer Batzen soll, wie berichtet, für die Sanierung von Fenstern und Fassade der Otfried-Preußler-Schule verwendet werden. Defekte Fenster und die Möglichkeit, ausreichend zu lüften, sind auch an anderen Schulen ein Thema, wie sich zeigte.

Im Verlauf des Gesprächs stellte sich heraus, dass die meisten Punkte, bei denen Sanierungsbedarf an den Schulen herrscht, bei der Verwaltung bekannt sind – aber es fehle an ausreichenden Mitteln, um überall zeitnah tätig werden zu können. Daran ändere auch das neue Programm nichts. Die Situation in Lüdenscheid sei eine „Blaupause“ für die Kommunen bundesweit, betonte Reuver. Sosehr man sich über die zusätzlichen Mittel freue, sei es wünschenswert, wenn es durch eine auskömmliche Schulpauschale kontinuierlich ausreichende finanzielle Mittel gebe.

Kuschmirtz erklärte ein weiteres Problem: Um das Programm im gesetzten Zeitrahmen umsetzen zu können, würden Fachkräfte benötigt, von denen es aber zu wenige gebe. Grundsätzlich werde versucht, in enger Abstimmung mit den Schulleitungen, über die notwendigen Maßnahmen zu entscheiden, erklärten Kuschmirtz und Reuver. Dabei werde es „zu einem Ranking kommen müssen“. Außerdem müsse aufgrund steigender Geburtenzahlen über die Reaktivierung von Schulgebäuden nachgedacht werden.

Auf der Wunschliste der Lehrer stehen neben der Beseitigung baulicher Mängel mehr Lärmschutz in den Klassenräumen und eine zeitgemäße technische Ausstattung – dafür sei schnelles Internet nötig. Dinge wie Ersatzbeschaffungen für Overhead-Projektoren, die immer noch gerne genutzt würden, könnten in der Regel unkompliziert gelöst werden, erklärte Reuver. Was die konkreten Arbeitsbedingungen für Lehrer angehe, sei aber der Arbeitgeber und nicht der Schulträger gefordert.

Beim Rückblick auf die GEW-Aktivitäten des vergangenen Jahres hob Vorsitzende Eva Schmitz-Beuting die Mitgliederwerbung im Studienseminar und die Vorbereitung der aktuellen Tarifrunde hervor. Bei den Wahlen wurden Eva Schmitz-Beuting, deren Stellvertreter Wolfgang Lüddecke und Gabriele Waldow als weiteres Vorstandsmitglied sowie als Schriftführerin wiedergewählt. Neu im Vorstand ist Güner Cebir als Kassierer. Er löst Silvia Listringhaus ab. Außerdem befürworteten die Anwesenden Anträge, die Lüdenscheider Gedenkzellen mit 500 Euro und eine Broschüre des Türkischen Lehrervereins Nordrhein-Westfalen mit 150 Euro zu unterstützen. Jubilare der GEW sind in diesem Jahr Ursula Schulte (60 Jahre), Gabriele Odelga-Luft und Bärbel Wengenroth (40 Jahre), Bernadette Bornemann, Sabine Fink, Erdmute Winterhager und Katharina Wippermann (je 25 Jahre).