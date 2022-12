Glühwein, Jagertee und ein leichter Hauch von Schnee im MK: Gut besuchter Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Von: Bettina Görlitzer

Gute Laune in und vor den Hütten: Die Atmosphäre stimmte, und es war sowohl den Hunderten von Besuchern wie auch den Teams in den Hütten anzumerkern, wie sehr sich alle freuten, dass der Weihnachtsmarkt in der Altstadt wieder stattfinden konnte. © Görlitzer

Ein gesperrter Kirchplatz und Baustellenabsperrungen rund um den Brunnen vor der Erlöserkirche konnten die weihnachtliche Stimmung und festliche Atmosphäre nicht trüben: Nach zweijähriger Coronapause kehrte der historische Weihnachtsmarkt am vergangenen Wochenende in die Lüdenscheider Altstadt zurück und geriet einmal mehr zum Treffpunkt für Menschen aller Generationen aus Lüdenscheid und Umgebung. Am Samstag wurde es ab dem späten Nachmittag richtig voll rund um die kleine Budenstadt entlang der oberen Wilhelmstraßemit ihren 22 Hütten und der Bühne, von der er es an diesem Wochenende nicht nur weihnachtliche Klänge gab.

Lüdenscheid – Nach einem etwas verhaltenem und nasskaltem Beginn am Freitag, spielte ab Samstag auch das Wetter nahezu perfekt mit. Trocken, mit einem leichten Hauch von Schnee auf den Dächern der Weihnachtsmarkthütten, lud die Atmosphäre in der Lüdenscheider Oberstadt zum Verweilen ein – Gleichzeitig war es und kalt genug, dass Glühwein, Feuerzangenbowle, Jagertee, Glühbier oder Punsch guten Absatz fanden. Die Stimmung bei Besuchern und Standbetreibern war entsprechend gut.

Bei wie vielen Lüdenscheidern am Samstagabend die Küche zu Gunsten eines Bummels über den Weihnachtsmarkt in der Altstadt kalt geblieben war, zeigte sich daran, dass gegen Ende des Marktes mehr als ein Stand bei einigen Speisen ausverkauft melden musste. So gab es bei den Freunden Togos nurmehr noch Crêpes, aber kein veganes Chili mehr. An Wildbratwurst konnte das Team von Meister Lampe noch kurzfristig Nachschub beschaffen, der Reibeplätzchenteig des CVJM war am Samstagabend ebenso aus wie der Grünkohl beim Foodservice Kohlhage. Und auch an den Ständen mit den verschiedenen Geschenkartikeln waren die meisten Anbieter zumindest zufrieden mit der Resonanz und dem Absatz.



Clowns & Company zeigten ihre Feuershow auf der Treppe zur Erlöserkirche. © Görlitzer

Die gute Stimmung mit vielen gut gelaunten Menschen in den Hütten und davor war es, die Sigrid Schroeder, Vorsitzende des Altstadtvereins, bereits am Samstagnachmittag ein Lächeln ins Gesicht zauberte – und dafür brauchte es keine Hilfe der guten Fee, die über den Weihnachtsmarkt stromerte, um den Besuchern Wünsche zu schenken.



Sigrid Schroeder sagte schon am Samstagnachmittag „Wir sind zufrieden.“ Und als am Abend nach dem letzten Programmpunkt mit der Feuershow von Clowns & Company, immer noch hunderte Besucher zwischen den Hütten tummelten und bei heißen Getränken gut gelaunt plauderten, war längst klar, dass der Weihnachtsmarkt in der Altstadt nach der zweijährigen Coronapause wieder ein großer Erfolg war, auch wenn der letzte Tag am Sonntag noch ausstand.



Schroeders Dank galt der LSM für die Unterstützung, aber vor allem auch der Baufirma, die derzeit mit den Arbeiten in der Altstadt beschäftigt ist und den Bereich rund um die Erlöserkirche, wie schon für den Weihnachtsmarkt der Guten Taten weitgehend geräumt hatte. „Die Firma war sehr kooperativ“, sagte Sigrid Schroeder.



Ein Erfolg war auch die Versteigerung des Knusperhäuschens zu Gunsten der Afrikahilfe in Kamerun. Barbara Fahl-Njayou, Pfarrerin i.R. der Versöhnugnskirchengemeinde, freute sich über 220 Euro, bei denen Michael Dregger den Zuschlag erteilte.