GSG 9-Einsatz in Lüdenscheid

Durchsuchung und Beschlagnahmen

Die berühmte GSG 9, Spezialeinheit der Bundespolizei, rückte am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz in Lüdenscheid und Kassel aus.

Lüdenscheid - Die Frankfurter Inspektion Kriminalitätsbekämpfung der Bundespolizei hat am Donnerstag in Lüdenscheid und Kassel Wohnungen durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. Am Vormittag rückte dazu eine Einheit der Grenzschutzgruppe 9 (GSG9) an der Werdohler Straße an und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung eines beschuldigten Lüdenscheiders.

Wie Verena Nastoll, Sprecherin der Inspektion der Bundespolizei, auf LN-Anfrage bestätigte, stehen die Zielpersonen in Lüdenscheid und Kassel im Verdacht der illegalen Einschleusung von Ausländern nach Deutschland, die weder Visa noch Aufenthaltsgenehmigungen haben.

Weil die Ermittler davon ausgingen, dass die Verdächtigen Schusswaffen tragen eine erhöhte Gefahrenlage droht, aktivierten sie die Spezialisten der GSG9. Vorläufige Festnahmen gab es laut Verena Nastoll an keinem der beiden Einsatzorte. „Schusswaffen wurden nicht gefunden, Handys wurden beschlagnahmt und werden nun ausgewertet.“



Die GSG 9 wurde im September 1972 nach der Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München als Antiterror- und Geiselbefreiungs–einheit gegründet. Bekannt wurde die GSG 9 im Herbst 1977 durch die Operation „Feuerzauber“. Palästinensische Terroristen hatten das Lufthansa-Flugzeug „Landshut“ entführt.

Am 17. Oktober 1977 stürmte die GSG 9 in einer bis dato einzigartigen Operation das Flugzeug und befreite erfolgreich alle Geiseln. Die Spezialeinheit agiert in der Bekämpfung von Schwerstkriminalität und Terrorismus.

